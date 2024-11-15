Водії зі стажем обов'язково возять в автомобілі пляшку з оцтом: навіщо так робити

Декого може здивувати така звичка, але, виявляється, цей продукт з кухні вже давно став надійним помічником багатьох водіїв.

Осінь — досить складний час для водіїв, адже підвищенна вологість та перепади температури впливають на всі агрегати та вузли в автомобілі. Коли в салоні багато води, то це може стати причиною утворення плісняви.

Як відомо, пліснява стає винуватцем багатьох проблем зі здоров'ям: від алергії до болі в шлунку. А тому дуже важливо знайти досить потужний засіб, який допоможе здійснити профілактику появи цвілі.

Звичайно, ви можете придбати спеціальний хімічний засіб і обробити ним всі придатні до утворення плісняви поверхні, однак він також може бути небезпечним для здоров'я. Тому краще звернутися до перевірених часом продуктів.

І саме тут на допомогу приходить звичайний оцет. Він відомий тим, що здатний справлятися з 80% усіх відомих видів плісняви, а коштує не так вже й дорого. Більше того, він готовий до використання одразу і не потребує додаткових маніпуляцій. Просто перелийте оцет у пульверизатор і обробіть всі ті поверхні, які є потенційно небезпечними.

Водії зі стажем рекомендують почати з ніш під сидіннями, а також килимків під ногами. Саме їх найважче зберегти сухими восени. Також не забудьте розпилити засіб на повітроводи і корпус салонного фільтра.

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