Волошковий манікюр: головний nail-тренд цього літа (фото)

Волошки. / © Associated Press

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Один із головних трендів у палітрі весни-літа 2025 - відтінок волошки. Такий манікюр ніжний та елегантний, але водночас помітний. Nails-експерти називають його універсальним кольором для свіжого невимушеного літнього образу.

Який вигляд має волошковий відтінок на нігтях, повідомляє видання Vogue.

Колір волошки, пояснюють експерти, дуже специфічний і складний. Це світлий, але насичений синій, який варіюється від блакитного з легким відтінком зеленого до більш приглушеного - майже пудрового.

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© Instagram

© Instagram

Волошковий відтінок вважається базовим. Він гармонійний у монохромному виконанні. Найкраще обирати світлі й глянцеві варіанти лаку, які пасують до мигдалеподібної чи злегка подовженої форми нігтів. Але якщо хочеться чогось креативнішого, волошковий чудово поєднується з яскравішими кольорами.

© Instagram

© Instagram

Nails-експерти наголошують, що блакитно-волошковий манікюр - від ніжного френча до складної мозаїки - 2025-го не просто окрасою образу, а способом розповісти свою історію в кольорі.