Волосся буде густим і без сивини: як приготувати ополіскувачі з простих інгредієнтів

Ці простi домашні засоби повернуть блиск, силу та молодість вашому волоссю.

Домашні засоби проти випадіння волосся та сивини

Домашні засоби проти випадіння волосся і сивини / © www.freepik.com/free-photo

Сучасні засоби для догляду за волоссям часто містять хімію, яка з часом послаблює коріння і позбавляє локони природного блиску. Та існують натуральні ополіскувачі, які не лише роблять шевелюру густішою, а й допомагають запобігти появі сивини. Їх легко приготувати вдома з доступних інгредієнтів, які є майже на кожній кухні.

Як приготувати ополіскувачі для волосся проти випадіння і сивини з простих інгредієнтів

  • Ополіскувач із чорного чаю для зміцнення і насиченого кольору. Чорний чай насичений дубильними речовинами та антиоксидантами, які живлять волосяні фолікули і надають волоссю насиченого відтінку. Заваріть 2 ст. л. чорного чаю у 500 мл окропу, дайте настоятися 30 хв, потім процідіть. Після миття нанесіть засіб на волосся, але не змивайте водою. За регулярного використання волосся стане м’яким, блискучим і поступово темнішатиме, тому сивини не буде видно взагалі.

  • Лушпиння волоського горіха для відновлення пігменту. Горіхова шкаралупа містить йод і природні барвники, які стимулюють пігментацію волосся. Подрібніть жменю лушпиння волоських горіхів, залийте літром окропу, кип’ятіть 10 хвилин. Остудіть і використовуйте як ополіскувач двічі на тиждень. Як результат, поступово зменшується кількість сивого волосся, а природний колір стає значно яскравішим і насиченішим.

  • Відвар ромашки і кропиви для густоти та блиску. Як відомо, кропива зміцнює коріння, а ромашка стимулює ріст волосся і заспокоює шкіру голови. Візьміть по 1 ст. л. сухої ромашки та кропиви, залийте 700 мл окропу, настоюйте 40 хв. Процідіть настій і використовуйте після кожного миття. За кілька тижнів ви помітите, що волосся густішає та стає об’ємнішим.

  • Ополіскувач із лимоном і яблучним оцтом проти ламкості. Лимон очищує шкіру голови, а яблучний оцет відновлює природний pH волосся. Як приготувати засіб? У літрі води розчиніть 1 ст. л. оцту та сік половини лимона, застосовуйте після миття, не змиваючи. Волосся після такого ополіскування стає блискучим, гладким і не січеться.

