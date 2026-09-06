Волосся стало «солом’яним» після літа: 5 кроків, які повернуть йому блиск і м’якість

Волосся. / © pexels.com

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Сухе, шорстке, ламке волосся без блиску та еластичності часто називають «солом’яним». Часто з жінки стикаються з такою проблемою після літа. Адже сонце, спека, морська вода та часте миття можуть помітно погіршити стан волосся.

Як повернути волоссю м’якість і природний блиск, розповіли hair-експерти виданню Vogue España.

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Поганий і нездоровий вигляд свідчить про те, що структура волосся зазнала пошкоджень: кутикули піднялися й більше не можуть належним чином утримувати вологу та поживні речовини. У результаті волосся стає сухим, шорстким, ламким і втрачає природний блиск.

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Влітку тривале перебування на сонці, ультрафіолет, морська вода, хлор у басейні та часте миття голови — усе це додатково пересушує волосся і може зробити його схожим на солому.

Втім, літо — не єдина причина пошкодження волосся. На його стан негативно впливають часте використання фена, випрямляча, плойки, а також хімічні процедури — як от фарбування, освітлення, хімічна завивка та випрямлення.

Втім, кажуть експерти, навіть звичні дії можуть погіршувати стан волосся: розчісування одразу після миття або енергійне витирання голови рушником здатні травмувати волосини та сприяти їхній ламкості.

5 кроків, які допоможуть позбутися ефекту «соломинки»

Миття шампунем

Експерти кажуть, що ніколи не слід недооцінювати шампунь, адже він відіграє фундаментальну роль. Втім, варто бути уважними до використання цих засобів. Адже ті, що містять сульфати, спирт або силікони, можуть посилити ефект соломи.

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Варто обрати шампунь, який спеціально розроблений для сухого та пошкодженого волосся. В ідеалі вони мають містити у складі формули з поживними та зміцнювальними інгредієнтами: арганова олія алое вера, гіалуронова кислота та кераміди.

Маска для волосся

Експерти наголошують, що маски для волосся після миття голови слід використовувати регулярно. Існує багато відновлювальних засобів із концентрованими формулами – це справжні коктейлі інгредієнтів із зволожувальними та зміцнювальними властивостями.

У їхньому складі - рослинні білки, амінокислоти та інші активні інгредієнти - ніацинамід, гліцерин або гіалуронова кислота.

Незмивні засоби

Незмивні засоби - це креми, спреї, сироватки та кондиціонери, які не лише зволожують волосся, а й допомагають зробити його більш гладеньким, прибрати пухнастість і запобігти завиванню.

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Деякі засоби містять компоненти, що утворюють на поверхні волосся тонку захисну плівку. Саме вона допомагає утримувати вологу, захищає волосся та додає йому блиску.

Захист

Перукарі пояснюють, що відновлення волосся дуже важливе, але цього недостатньо. Кючоою є ще й профілактика, яка мінімізує ризик повторного пошкодження.

На допомогу приходять термозахисні засоби і продукти, що створюють невидимий щит від UVA та UVB променів. В обох випадках наявність зволожуючих та антиоксидантних інгредієнтів забезпечує значну додаткову цінність.

Олія для кінчиків

Перші ознаки зневоднення волосся проявляються на кінчиках - саме там ефект соломи найбільш помітний. Саме тому олія для волосся є важливим етапом догляду: вона не відновлює пошкодження, але допомагає живити та пом’якшувати волосяне волокно, запечатуючи кутикули і зменшуючи пухнастість, миттєво надаючи м’якості та блиску.

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 важливих кроків під час миття голови, що змінять волосся до невпізнання.

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