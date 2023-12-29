Волосся буде чистим кілька днів, якщо зробити це: чому не варто мити голову щодня

Ніхто зі спеціалістів не радить мити голову щодня. Та що робити, коли волосся дуже швидко жирніє? Вирішення цієї проблеми є, і доволі просте. Розповідаємо, що треба робити, щоб локони довше залишалися чистими.

Що робити, щоб не мити голову щодня

Для багатьох дівчат, особливо взимку, проблема щоденного миття голови залишається актуальною. Бо під шапкою локони доволі швидко брудняться і зачіска втрачає свою привабливість.

Що ж робити, щоб не мити голову щодня? Наразі існує багато способів, щоб владнати це питання. Найкращий із них – це сухий шампунь, який легко наноситься на волосся і прибирає жир. Ще можна спробувати змінити шампунь, оскільки неправильно підібраний догляд може бути безпосередньою причиною жирності ваших локонів.

Як часто треба мити голову, щоб не жирніло волосся

Все залежить від типу ваших локонів.

Густе волосся. Такі локони треба мити не більше 3-4 разів на тиждень. Цього буде дотатньо, вони не жирнітимуть і не матимуть брудний вигляд, оскільки густе волосся не дає шкірному жиру можливості бруднити всю довжину. До того ж буде дуже добре, якщо ви матимете в арсеналі сухий шампунь, який добре прибирає залишки шкірного сала. Його достатньо просто розпилити на корені волосся і добре розчесатися.

Такі локони треба мити не більше 3-4 разів на тиждень. Цього буде дотатньо, вони не жирнітимуть і не матимуть брудний вигляд, оскільки густе волосся не дає шкірному жиру можливості бруднити всю довжину. До того ж буде дуже добре, якщо ви матимете в арсеналі сухий шампунь, який добре прибирає залишки шкірного сала. Його достатньо просто розпилити на корені волосся і добре розчесатися. Тонке волосся. Якщо ви власниця тонких локонів, не варто мити голову кожного дня. Це треба для того, щоб шкіра голови не виділяла додатковий жир, оскільки шампуні під час щоденного миття сушать її. Варто спочатку встановити графік миття волосся через день, а потім намагатися мити голову не більше 3-4 разів на тиждень. Якщо мити голову за таким графіком, тоді шампунь не сушитиме шкіру і вона не виділятиме компенсаторного сала, яке бруднить ваші локони.

Як правильно мити жирне волосся

Для того, щоб ваше волосся не жирніло, треба безпосередню увагу приділяти шкірі голови, оскільки саме через неї жирніють корені волосся. Під час миття наносьте шампунь спочатку на корені, ретельно масажуючи шкіру упродовж двох хвилин. Лише потім переходьте до миття локонів по всій довжині. Не варто намилювати голову двічі, бо шкіра голови почне інтенсивно виробляти сало, щоб компенсувати природні олії, які змиваються під час частого миття волосся.

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