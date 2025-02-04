Волосся буде чистим упродовж тижня: додайте у шампунь цей копійчаний інгредієнт

Після такого миття локони стануть гладкими та шовковистими, якщо є проблема лупи, вона зникне, як і не було.

Ще наші бабусі користувалися цим продуктом, щоб волосся швидше росло, було сяйливим, міцним і гладеньким. Це звичайна харчова сода. Так, побутує думка, що вона містить абразивні часточки, тому може нашкодити. Однак це зовсім не так. Розповідаємо, яка користь соди для здоров’я та краси локонів.

Яка користь соди для догляду за собою

Раніше не було так багато засобів для гігієни, тому багато хто використовував звичайну харчову соду. Нею чистили зуби, скрабували шкіру, мили голову тощо. Наразі є також багато жінок, які використовують цей продукт для косметичних процедур у домашніх умовах.

Беззаперечним плюсом є те, що сода доступна кожному, вона не містить шкідливих речовин та екологічна. Однак її не варто використовувати регулярно, бо можуть бути негативні наслідки – свербіж, лущення чи сухість шкіри.

Чим корисна сода для волосся

Звичайна харчова сода має такі властивості:

бактерицидні;

протизапальні;

очищувальні;

жиророзчинні;

підсушувальні;

пом’якшувальні.

Саме тому вона допомагає добре очищувати шкіру голови й пасма волосся від залишків косметичних засобів та себуму. До того ж, сода виконує функцію скраба, відлущуючи змертвілі клітини шкіри голови. Також продукт допомагає боротися з лупою і позбавляє від свербіння шкіри. Харчова сода позитивно впливає на сальні залози, нормалізуючи їх роботу, тому надає волоссю сяйливості, м’якості та додаткового об’єму.

Щоб скористатися таким методом, вичавіть на руку потрібну кількість шампуню, додайте пів чайної ложки соди, добре розмішайте і нанесіть на пасма та шкіру голови, добре помасуйте. Опісля ретельно виполощіть волосся, кондиціонером можна не користуватися, сода на відмінно впорається із цим завданням.

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