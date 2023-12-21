Волосся буде сяйливим і слухняним, як у рекламі: гірчична маска для інтенсивного росту локонів

Гірчиця корисна не лише на кухні у вигляді приправи до смачних страв, досвідчені господині застосовують її у сухому вигляді для великого кола потреб. Гірчиця лікує застуду, знищує на городі бур’яни, чистить пори обличчя і навіть виводить плями з одягу. Але однією найкорисніших її властивостей є прискорення росту волосся. Ще наші бабусі користувалися гірчичними масками, недарма вони мали такі довгі та густі коси. Розповідаємо, як із сухої гірчиці зробити живильно-лікувальну маску для свого волосся.

Чим корисна суха гірчиця для волосся

Якщо регулярно користуватися домашньою маскою з гірчиці, то вже через 3-5 процедур ви побачите неймовірний результат. Ваше волосся стане міцним, еластичним, слухняним, неначе після дорогих процедур у салоні. Але для цього не потрібно витрачати безліч коштів на дороговартісне лікування чи живлення, достатньо мати на кухні пакетик сухої гірчиці, яка коштує копійки.

Як працює маска? Гірчиця після нанесення на шкіру голови стимулює прилив крові у волосяні фолікули. Завдяки чому корені волосся отримують повноцінну кількість кисню та поживних речовин. У наслідок чого волосся починає рости значно швидше і густішає в рази. Така маска стане порятунком для тих, у кого в міжсезоння починається випадіння волосся. Вона врятує шевелюру від ламкості та ослаблення.

Як приготувати лікувальну гірчичну маску для волосся в домашніх умовах

Рецепт №1. Візьміть дві столові ложки гірчичного порошку і розведіть у гарячій воді, щоб вийшла густа кашка. Додайте 1 яєчний жовток, по одній чайній ложці касторової олії та цукру. Все ретельно перемішайте до утворення однорідної маси. Наносимо маску спершу на шкіру голови масажними рухами, далі рівномірно розподіляємо по всій довжині волосся. Потім на волосся одягніть шапочку чи харчову плівку й укутайте голову рушником, щоб маска відпрацювала. Через 10-15 хвилин маску треба ретельно змити водою. Вже після кількох використань такої маски ваші локони будуть пружними та сяйливими, як у рекламі. І волосся почне швидко відновлюватися та рости.

Візьміть дві столові ложки гірчичного порошку і розведіть у гарячій воді, щоб вийшла густа кашка. Додайте 1 яєчний жовток, по одній чайній ложці касторової олії та цукру. Все ретельно перемішайте до утворення однорідної маси. Наносимо маску спершу на шкіру голови масажними рухами, далі рівномірно розподіляємо по всій довжині волосся. Потім на волосся одягніть шапочку чи харчову плівку й укутайте голову рушником, щоб маска відпрацювала. Через 10-15 хвилин маску треба ретельно змити водою. Вже після кількох використань такої маски ваші локони будуть пружними та сяйливими, як у рекламі. І волосся почне швидко відновлюватися та рости. Рецепт №2. Треба змішати порошок та оливкову олію до утворення однорідної маси. Потім масажними рухами нанесіть цю маску по всій довжині волосся, аж до самих кінчиків. Після цього загорніть волосся харчовою плівкою і обгорніть голову рушником. Таку маску варто тримати 2-3 години, а потім слід добре вимити голову шампунем. Після цієї процедури ваше волосся буде слухняним, шовковистим і сяйливим.

Читайте також:

Модні стрижки для власниць повного обличчя: стильні варіанти на різну довжину волосся

Як правильно доглядати за волоссям взимку, щоб не ламалося, не жирніло і добре росло

Як назавжди позбутися сивини: вчені розкрили спосіб, щоб повернути вік назад



