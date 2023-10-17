Волосся виросте до талії: рецепт домашньої маски із двох продуктів для довгих та міцних локонів

Як відростити довге волосся за допомогою кави і ще п'ять корисних порад для росту та міцності локонів.

Щоб стимулювати ріст свого волосся, не обов’язково відвідувати салони та користуватися дороговартісним засобами. Ви матимете густі, міцні та довгі локони, якщо скористаєтеся засобами, які є у вас на кухні. Вони не менш ефективні, як і дорогі салонні процедури. Розповідаємо, як відростити волосся в домашніх умовах.

Раніше ми писали, який колір волосся реально омолоджує жінок після 50-ти.

Як відростити довге та міцне волосся

Трихолог Фуонг Фам, яка спеціалізується на проблемах шкіри голови та волосся, розповіла, як стимулювати ріст локонів у домашніх умовах. У TikTok жінка поділилася рецептом маски, завдяки якій вона відростила своє волосся аж до талії. Спеціалістка, продемонструвавши своє гарне довге волосся, запевнила, що підручні засоби не менш ефективні, ніж дорогі косметичні.

Фоунг Фам запропонувала відрощувати волосся за допомогою розчинної кави і поділилася рецептом. Аби приготувати таку маску для волосся, потрібно змішати кавові гранули з оливковою олією. Потім отриману суміш потрібно нанести на корені волосся і залишити на 30 хвилин. Після цього варто прополоскати волосся теплою водою.

Як відростити волосся в домашніх умовах: ще 5 простих лайфгаків

Щоб волосся було міцним, сяючим та довгим, за ним потрібно правильно доглядати. А також звертати увагу на свій раціон та спосіб життя. Оскільки стан здоров’я прямо впливає на стан нашого волосся. Можна дотримуватися простих рекомендацій, і ваше волосся матиме неперевершений вигляд і швидко ростиме.

Правильний догляд. Волосся буде здоровим та міцним, якщо за ним правильно доглядати. Не лише шампунем та кондиціонером можна стимулювати його ріст. Перед тим, як мити голову, волосся потрібно ретельно розчесати, потім вимити, роблячи масаж голови. Таким чином ви стимулюєте кровообіг, що прискорює ріст вашого волосся. Потім варто нанести кондиціонер чи бальзам і тримати його на пасмах не менше 10 хвилин. За цей час локони встигнуть увібрати в себе всі корисні речовини, від чого стануть м’якими та шовковистими. Потім нанесіть на волосся маску ще на 10 хвилин, її слід використовувати двічі на тиждень. Далі за допомогою рушника промокніть свої локони, натирати голову та волосся рушником не варто, оскільки воно може пошкодитися. Перед використанням фену обов’язково нанесіть на волосся термозахист.

Волосся буде здоровим та міцним, якщо за ним правильно доглядати. Не лише шампунем та кондиціонером можна стимулювати його ріст. Перед тим, як мити голову, волосся потрібно ретельно розчесати, потім вимити, роблячи масаж голови. Таким чином ви стимулюєте кровообіг, що прискорює ріст вашого волосся. Потім варто нанести кондиціонер чи бальзам і тримати його на пасмах не менше 10 хвилин. За цей час локони встигнуть увібрати в себе всі корисні речовини, від чого стануть м’якими та шовковистими. Потім нанесіть на волосся маску ще на 10 хвилин, її слід використовувати двічі на тиждень. Далі за допомогою рушника промокніть свої локони, натирати голову та волосся рушником не варто, оскільки воно може пошкодитися. Перед використанням фену обов’язково нанесіть на волосся термозахист. Частіше відмовляйтеся від електроприладів. Якщо є можливість, не варто користуватися плойками чи прасками для волосся. Оскільки вони травмують ваші локони, від чого вони стають слабкими і ламаються. Тому волосся погано росте. Через пару під час нагрівання випаровується захисний верхній шар волосся, тому воно припиняє свій ріст.

Якщо є можливість, не варто користуватися плойками чи прасками для волосся. Оскільки вони травмують ваші локони, від чого вони стають слабкими і ламаються. Тому волосся погано росте. Через пару під час нагрівання випаровується захисний верхній шар волосся, тому воно припиняє свій ріст. Не варто зав’язувати тугі хвости. Тугі зачіски дуже травмують локони, оскільки при зборі волосся в тугий хвіст, його можна не лише поламати, а й вирвати з корінням.

Тугі зачіски дуже травмують локони, оскільки при зборі волосся в тугий хвіст, його можна не лише поламати, а й вирвати з корінням. Підстригайте посічені кінчики. Перед відрощуванням довгого волосся потрібно постригти посічені кінчики. Тоді локони ростимуть здоровими і не ламатимуться.

Перед відрощуванням довгого волосся потрібно постригти посічені кінчики. Тоді локони ростимуть здоровими і не ламатимуться. Здорове харчування. Головний секрет здорового та сяючого волосся полягає в здорових продуктах харчування та вітамінах, які ми повинні вживати щодня. Потрібно кожного дня їсти овочі та фрукти, які багаті на вітаміни та мінерали, що допомагають рости швидше волоссю та нігтям. Також додайте у свій раціон зелень та листкові овочі й салати. Пийте достатню кількість води, оскільки зневоднення організму призводить до ламкості та сухості волосся. Уникайте надто жирної, солоної та смаженої їжі.

Читайте також:

Модні стрижки, які зроблять молодшою: зачіски для жінок 50 років із круглим і повним обличчям

Що робить жінка із Шотландії, аби у 50 років мати вигляд на 30

Для свіжості продуктів та загоєння мікротріщин на ногах: 5 способів використання цукру