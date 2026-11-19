Від таємних побачень до двох дітей і розлучення: чим обернувся роман школяра з учителькою / © argumenti.ru

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Британець Том, якому нині вже понад 60 років, розповів про роман із власною вчителькою, який розпочався, коли йому було лише 17, а жінці — 23 роки. Чоловік досі не вважає себе жертвою цих стосунків, хоча зізнається, що тепер, озираючись на минуле, інакше оцінює обставини їхнього знайомства.

Про це пише видання Onet.

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«Вона зробила мене справжнім чоловіком», — каже Том сьогодні, згадуючи вчительку, в яку він закохався у 17 років. Після смерті коханого брата юнак почувався втраченим і самотнім, і в школі шукав жінку, яка б звернула на нього увагу. Коли він зустрів прекрасну 23-річну вчительку, то був переконаний, що знайшов не лише кохання, а й людину, яка змінить його життя.

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Хоча такі стосунки явно не схвалювалися, вони не були незаконними, коли Том і місіс Вокер були разом. Лише в січні 2001 року у Британії для вчителя стало злочином займатися сексом з учнем тієї ж школи, який не досяг 18 років, навіть якщо учень вже досяг віку згоди.

«То були точно інші часи, і, можливо, підхід до стосунків між учителем і учнем відрізнявся від сьогоднішнього», — каже Том. «Але я ніколи не вважав себе жертвою. Мені було 17, я не був дитиною. Тоді я справді вірив, що приймаю власні, „дорослі“ рішення».

Чоловік розповів, що познайомився з учителькою, яку в матеріалі називають Кеті (імена героїв змінені), у непростий період свого життя. Незадовго до цього від раку помер його старший брат, який був для нього прикладом і фактично замінював наставника. Родина важко переживала втрату, а сам підліток почувався самотнім і розгубленим.

Саме тоді він зблизився з 23-річною викладачкою. Спочатку вони спілкувалися під час перерв за чашкою чаю, а згодом їхні зустрічі стали регулярними.

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За кілька тижнів хлопець почав приходити до жінки додому. Між ними зав’язалися інтимні стосунки.

Через кілька місяців після початку стосунків, коли Тому виповнилося 19 років, Кеті повідомила, що вагітна. Чоловік стверджує, що був щасливий і майже одразу зробив їй пропозицію.

На той момент вони вже жили разом. Батьки Тома не схвалювали його вибір. Коли він повідомив батькові про майбутнє поповнення в родині, той фактично вигнав його з дому.

«Батько просто показав мені двері і сказав: „Ти не знаєш, що накоїв“. Потім він зачинив двері у мене перед носом», — згадує оповідач.

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Том був ще підлітком, коли того літа народився їхній син. «Це найщасливіший день у моєму житті. Я прийшов додому, обдзвонив усіх знайомих і від радості стрибав на дивані», — згадує він.

Однак їхнє щастя швидко згасло, коли виявилося, що в їхнього сина серйозні проблеми зі здоров’ям і його госпіталізували. Стосунки розпалися, але менш ніж через два роки жінка знову завагітніла.

«Тоді я відчув, що моє життя скінчилося. Я все ще навчалася в коледжі, без жодних перспектив працевлаштування. Мій син постійно потрапляв до лікарні, а потім народилася ще одна дитина. Тепер я розумію, що це був „початок кінця“, — згадує чоловік.

Пара залишалася разом, поки діти не стали підлітками, а потім Том пішов з дому, і зрештою вони розлучилися.

Сьогодні Том вважає, що вік та обставини їхніх стосунків вплинули на те, як вони розвивалися.

Однак нещодавні випадки сексуального насильства з боку вчителів змусили його задуматися. «Я починаю сумніватися в собі. Чи був я хижаком? Чи був я молодим, сповненим тестостерону 17-річним підлітком, який би зробив усе, щоб бути ближче до Кеті та проводити з нею час? Я не кажу, що вчителю добре користуватися такою ситуацією», — визнає він. «Але молоді люди завжди ставлять під сумнів своїх батьків та владу. Це в їхній природі і завжди буде так».

За його словами, стосунки з Кеті вплинули на все подальше життя. Він неодноразово змінював професію та місце проживання і часом замислюється, чи склалася б його доля інакше, якби тоді він обрав інший шлях.

Раніше повідомлялося, що в Австралії 34-річна вчителька народила від 12-річного учня, якого вона домагалася понад рік.

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