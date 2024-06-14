Вони наближаються: три найбільш несприятливі дні для роботи на городі в червні — на грядки ні ногою

Садівники та городники намагаються проводити роботи, спираючись на календар сприятливих і несприятливих днів. Наближаються три особливо небезпечні дати в червні, в які на грядках краще не працювати.

Робота на городі завжди потребує багато часу і сил, але є такі дні, коли краще залишити інструменти і не йти на грядки. В червні 2024 року за місячним календарем таких днів кілька, але найбільш несприятливими будуть три з них наприкінці першого літнього місяця — 21, 23 та 30 червня.

Чому в ці дні краще відкласти городні справи? Все досить просто.

У п'ятницю, 21 червня, віряни починають готуватися до Трійці, а тому цей день краще присвятити прибиранню в оселі, готуванням святкового столу. В давнину наші предки вірили, що перед важливими церковними святами потрібно обов'язково навести в будинку лад, адже подію потрібно зустрічати в гармонії та чистоті. Прибирання цього дня має сакральне значення, оскільки віряни вірять, що це допомагає очистити не лише простір навколо себе, але й думки. Тому замість того, щоб йти на город, краще займіться прибиранням в оселі. Не забудьте прикрасити будинок зеленню, адже це важлива частина святкування Трійці.

Неділя, 23 червня, це власне саме церковне свято Трійця, або Зелені свята. Воно для вірян одне з найважливіших, а тому фізично працювати цього дня категорично забороняється. Ця заборона торкається і роботи на грядках. Трійця є символом початку нового життя, оновлення, а тому будь-яка праця сприймається як неповага до свята. Цього дня краще піти до храму, помолитися, відвідати родичів чи друзів, проводячи час за молитвами чи застіллям.

Ще одна неділя, 30 червня, є останнім днем спадного Місяця в червні, а тому на город не рекомендується йти. Згідно з астрологічним календарем, праця на землі цього дня може не лише не принести бажаних результатів, але й нашкодити майбутньому урожаю. Вважається, що це час для відпочинку як людини, так і землі. А тому краще провести його у спокої, подумати про майбутнє, запланувати роботу на другий літній місяць.

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