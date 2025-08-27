Знаки зодіаку, які найкраще "читають" інших людей / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Хоча більшість людей у тій чи іншій мірі володіє цією здатністю, деякі знаки зодіаку відчувають емпатію глибше за інших. Астрологи назвали чотири знаки зодіаку, які мають схильність до емоційного інтелекту, та дізнаємося, чому вони такі майстри у розумінні людей.

Риби

Люди, народжені під знаком Риб, надзвичайно емпатійні та чутливі. Це знак, зосереджений на почуттях, легко розуміє емоції інших людей і налаштовується на тих, з ким взаємодіє. Риби помічають, чи хтось засмучений, радий або стурбований, навіть якщо ця людина не виразила цього словами. Це робить їх чудовими, друзями та партнерами, які завжди зрозуміють. Крім того, вони не схильні до осуду, тому люди почуваються комфортно поруч із ними. Вони володіють великою емпатією, що є однією з основ емоційного інтелекту, що ставить Риб на перше місце серед найкращих людей, яких можна зустріти.

Рак

Народжені під знаком Рака природно турботливі, захищають своїх близьких. Вони часто виступають як опікуни у своїй групі чи колі. Вони володіють сильною інтуїцією, особливо стосовно близьких людей. Раки дуже спостережливі та помічають навіть найменші зміни в настрої або звичках інших. Ця гостра чутливість допомагає їм розуміти емоції людей набагато краще за інші знаки. Вони також знають, як заспокоїти думки інших, адже завжди прагнуть приносити полегшення. Їхня емоційна інтуїція у поєднанні з природною потребою розуміти інших дозволяє Ракам встановлювати глибокий емоційний зв’язок з людьми.

Реклама

Скорпіон

Будучи надзвичайно пристрасними, Скорпіони найкраще розуміють глибину та чутливість людських емоцій. Вони природно цікавляться тим, що змушує людей діяти так, а не інакше, і що вони насправді відчувають за своїми вчинками, тому часто є дуже спостережливими. Скорпіони відомі своєю здатністю “читати між рядками” і часто відчувають, коли хтось приховує справжні почуття. Здатність розуміти, що відбувається під поверхнею чужої душі, дає їм особливий погляд на інших людей. Скорпіони також мають добре почуття вірності, тому, пов’язавши себе з кимось, вони ніколи не залишають цю людину.

Терези

Терези дуже вміло встановлюють гармонію та рівновагу у стосунках. Люди, народжені під цим знаком зодіаку, зазвичай надзвичайно чарівні та ввічливі, завдяки чому оточуючі почуваються комфортно поруч із ними. Терези добре враховують емоції та потреби інших і намагаються підтримувати мир між людьми. Їхнє прагнення до справедливості та розуміння різних точок зору допомагає їм краще сприймати різні ідеї, проте іноді це може ставити їх у ситуацію, коли важко обрати між двома людьми або двома різними уявленнями про правильне та неправильне. Однак завдяки здатності легко оцінювати ситуацію з усіх боків, Терези відмінно “читають” емоції і розуміють, що відчувають інші.