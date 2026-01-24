ТСН у соціальних мережах

Вони доживають до 100 і більше: чотири імена, власники яких справжні рекордсмени довголіття

Дослідники помітили цікавий факт: деякі імена зустрічаються серед довгожителів значно частіше.

Імена людей які живуть до 100 років

Імена людей які живуть до 100 років / © pexels.com

Серед них — Мойсей, Ілля, Ганна та Марія, і кожне з них несе особливу енергію, що, можливо, допомагає доживати до глибокої старості.

Мойсей — давнє ім’я, що означає «дитя». Його носії відрізняються мудрістю, гострим розумом та сильною інтуїцією, яка допомагає уникати життєвих труднощів.

Ілля перекладається як «Мій Бог — Господь». Люди з цим ім’ям життєрадісні, оптимістичні і легко долають перешкоди, що робить їхнє життя довгим і насиченим.

Ганна — одне з найпоширеніших імен серед жінок-довгожительок. Його носії вважаються щасливими та везучими, що значно полегшує шлях у житті.

Марія — ім’я з глибоким біблійним корінням, символ вічності та духовності. Воно часто зустрічається серед жінок, які живуть довго та зберігають гармонію у житті.

