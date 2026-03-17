Які прилади слід виключати під час вимкнень електроенергії

Експерти з «Закарпаттяобленерго» нагадали українцям, як правильно поводитися з електроприладами після відключень світла:

Не поспішайте одразу вмикати всі електроприлади — краще зачекайте 10-15 хвилин. Переконайтеся, що в мережі стабільна напруга — якщо світло мерехтить не вмикайте прилади. Вмикайте техніку поступово, а не всю одразу.

Деякі пристрої мають вже вбудовані захисні механізми, тобто вони автоматично відключаються під час стрибків напруги, а потім самі вмикаються. Проте, фахівці радять для захисту також використовувати пристрої захисного вимкнення (ПЗВ) і реле напруги.

Насамперед, дуже важливо захищати чотири прилади в вашому домі:

пральні машини;

посудомийні машини;

холодильники;

телевізори.

Акумулятори і інвертори після включення електроенергії потрібно переводити в пасивний режим, якщо не передбачене атоматичне перемикання.