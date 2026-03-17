- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
Вони перші виходять з ладу: чотири прилади, які страждають від кожного блекауту — їх слід захищати
Через різкі відключення електроенергії і стрибки напруги після відновлення світла після російських атак на українські міста електроприлади можуть серйозно пошкоджуватися. Проте, якщо ви будете дотримуватися простих правил, це допоможе вам значно подовжити термін придатності техніки.
Експерти з «Закарпаттяобленерго» нагадали українцям, як правильно поводитися з електроприладами після відключень світла:
Не поспішайте одразу вмикати всі електроприлади — краще зачекайте 10-15 хвилин.
Переконайтеся, що в мережі стабільна напруга — якщо світло мерехтить не вмикайте прилади.
Вмикайте техніку поступово, а не всю одразу.
Деякі пристрої мають вже вбудовані захисні механізми, тобто вони автоматично відключаються під час стрибків напруги, а потім самі вмикаються. Проте, фахівці радять для захисту також використовувати пристрої захисного вимкнення (ПЗВ) і реле напруги.
Насамперед, дуже важливо захищати чотири прилади в вашому домі:
пральні машини;
посудомийні машини;
холодильники;
телевізори.
Акумулятори і інвертори після включення електроенергії потрібно переводити в пасивний режим, якщо не передбачене атоматичне перемикання.