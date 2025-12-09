Вони шкодять здоров’ю: які свічки категорично заборонено купувати

Свічка / © Unsplash

Реклама

У період тривалих відключень світла в Україні свічки з’явилися у кожному домі. Зараз вони скоріше не про романтику, а про те, аби освітити кімнату та додати трохи затишку та тепла. Втім, не всі свічки безпечні, а тому разом ароматом ми можемо вдихати небезпечні речовини.

Що ми насправді вдихаємо, коли палимо свічку, на що слід звернути увагу, під час купівлі, пише ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Більшість свічок, особливо дешевих, виготовляються з парафіну, який є побічним продуктом дистиляції сирої нафти. Саме його походження викликає питання щодо його впливу на здоров'я.

Реклама

Під час горіння полум'я парафінової свічки не досягає достатньо високої температури, щоб повністю спалити молекули воску. Тому до повітря потрапляють токсичні речовини, такі як бензол і толуол. Ці сполуки вважаються канцерогенними, а також можуть міститися у вихлопних газах дизельного палива.

Вплив шкідливих речовин

Регулярне вдихання речовин, що виділяються парафіновими свічками, у закритих приміщеннях може мати негативні наслідки для здоров'я. Люди з алергією, проблемами з диханням, а також діти та вагітні перебувають в особливій групі ризику.

Бензол і толуол можуть викликати головний біль, проблеми з диханням, а під час тривалого впливі збільшують ризик розвитку астми або навіть раку.

Окрім бензолу і толуолу, горіння парафіну може виділяти інші шкідливі речовини - формальдегід і фталати. Вони негативно впливають на нервову та ендокринну системи.

Реклама

Які є альтернативи

Соєві свічки, виготовлені з натурального соєвого воску, є набагато безпечнішою та екологічнішою альтернативою, адже його горіння не виділяє токсичних речовин у таких же кількостях, як парафінові свічки.

Соєві свічки також горять за нижчої температури. Високоякісні соєві свічки часто ароматизовані натуральними ефірними оліями, а це ще більше посилює їхню користь та робить їх безпечнішими для здоров'я.

Ще одним чудовим натуральним варіантом є свічки з бджолиного воску, які іонізують повітря, нейтралізуючи забруднювальні речовини.

Реклама

Як обирати свічки

Купуючи свічки, перевіряйте етикетку на наявність інформації про тип воску. Вибирайте ті, що виготовлені з сої чи бджолиного воску.

Переконайтеся, що свічка ароматизована натуральними ефірними оліями, а не синтетичними ароматизаторами, які можуть містити фталати.

Гніт має бути виготовлений з натуральних матеріалів, таких як бавовна або дерево. Уникайте гнітів з металевою серцевиною, яка може виділяти шкідливі речовини.

Окрім того, зверніть увагу на інтенсивність запаху. Занадто сильний та навіть хімічний запах може свідчити про використання штучних ароматизаторів.

Реклама

Нагадаємо, ми писали про топ-4 трендів декору дому, які будуть популярні цього святкового сезону. Зокрема, важливим елементом є свічки. Адже жодні свята не минають без правильної світлової атмосфери.