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Вони спорожняють ваш гаманець: названо прилади, які "їдять" найбільше енергії в вашій оселі
Рахунки за світло лякають своїми сумами? Чи замислювалися ви, на що саме йде найбільша частина ваших витрат? Є прилади в оселі, які споживають найбільше електроенергії. Якщо використовувати їх розумніше, можна скоротити витрати.
Часто люди скаржаться на великі рахунки за електрику, але мало хто замислюється, які саме прилади в будинку витрачають найбільше енергії. Більшість з нас навіть не уявляє, скільки електроенергії споживає маленька побутова техніка. І хоча індукційна плита вважається головним “пожирачем” електрики, вона далеко не єдиний такий прилад в вашій оселі.
Що найбільше “тягне” елекроенергії
Ось перелік найбільших енергоспоживачів в домі:
Електрична плита — близько 1480 кВт·год на рік;
Індукційна плита — приблизно 1168 кВт·год на рік;
Електричний бойлер об’ємом 120 л — 1080 кВт·год на рік;
Електричний чайник — 292 кВт·год на рік;
Посудомийна машина — 262 кВт·год на рік.
Як зменшити витрати на електроенергію
Звичайно, один із найефективніших способів це оновити старі прилади на сучасні моделі з кращим класом енергоспоживання. Хоча на початку економія може здатися незначною, протягом року вона суттєво зменшить ваші витрати і збереже бюджет.
І, звісно, не забувайте про базові рекомендації для економії:
застосовуйте “розумні” розетки та енергоощадні прилади;
замініть звичайні лампи на світлодіодні;
вимикайте електроніку з розетки, адже багато пристроїв продовжують споживати електрику навіть у режимі очікування;
раціонально користуйтеся побутовою технікою — наприклад, пральну та посудомийну машину запускайте лише при повному завантаженні;
А ще, не забувайте регулярно перевіряти стан електропроводки, оскільки пошкоджені або застарілі мережі можуть призводити до зайвих витрат енергії.