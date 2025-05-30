Вони спорожняють ваш гаманець: названо прилади, які "їдять" найбільше енергії в вашій оселі

Що з’їдає найбільше електроенергії: перелік / © Pixabay

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Часто люди скаржаться на великі рахунки за електрику, але мало хто замислюється, які саме прилади в будинку витрачають найбільше енергії. Більшість з нас навіть не уявляє, скільки електроенергії споживає маленька побутова техніка. І хоча індукційна плита вважається головним “пожирачем” електрики, вона далеко не єдиний такий прилад в вашій оселі.

Що найбільше “тягне” елекроенергії

Ось перелік найбільших енергоспоживачів в домі:

Електрична плита — близько 1480 кВт·год на рік;

Індукційна плита — приблизно 1168 кВт·год на рік;

Електричний бойлер об’ємом 120 л — 1080 кВт·год на рік;

Електричний чайник — 292 кВт·год на рік;

Посудомийна машина — 262 кВт·год на рік.

Як зменшити витрати на електроенергію

Звичайно, один із найефективніших способів це оновити старі прилади на сучасні моделі з кращим класом енергоспоживання. Хоча на початку економія може здатися незначною, протягом року вона суттєво зменшить ваші витрати і збереже бюджет.

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І, звісно, не забувайте про базові рекомендації для економії:

застосовуйте “розумні” розетки та енергоощадні прилади;

замініть звичайні лампи на світлодіодні;

вимикайте електроніку з розетки, адже багато пристроїв продовжують споживати електрику навіть у режимі очікування;

раціонально користуйтеся побутовою технікою — наприклад, пральну та посудомийну машину запускайте лише при повному завантаженні;

А ще, не забувайте регулярно перевіряти стан електропроводки, оскільки пошкоджені або застарілі мережі можуть призводити до зайвих витрат енергії.