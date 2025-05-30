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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
609
Час на прочитання
1 хв

Вони спорожняють ваш гаманець: названо прилади, які "їдять" найбільше енергії в вашій оселі

Рахунки за світло лякають своїми сумами? Чи замислювалися ви, на що саме йде найбільша частина ваших витрат? Є прилади в оселі, які споживають найбільше електроенергії. Якщо використовувати їх розумніше, можна скоротити витрати.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що з'їдає найбільше електроенергії: перелік

Що з’їдає найбільше електроенергії: перелік / © Pixabay

Часто люди скаржаться на великі рахунки за електрику, але мало хто замислюється, які саме прилади в будинку витрачають найбільше енергії. Більшість з нас навіть не уявляє, скільки електроенергії споживає маленька побутова техніка. І хоча індукційна плита вважається головним “пожирачем” електрики, вона далеко не єдиний такий прилад в вашій оселі.

Що найбільше “тягне” елекроенергії

Ось перелік найбільших енергоспоживачів в домі:

  • Електрична плита — близько 1480 кВт·год на рік;

  • Індукційна плита — приблизно 1168 кВт·год на рік;

  • Електричний бойлер об’ємом 120 л — 1080 кВт·год на рік;

  • Електричний чайник — 292 кВт·год на рік;

  • Посудомийна машина — 262 кВт·год на рік.

Як зменшити витрати на електроенергію

Звичайно, один із найефективніших способів це оновити старі прилади на сучасні моделі з кращим класом енергоспоживання. Хоча на початку економія може здатися незначною, протягом року вона суттєво зменшить ваші витрати і збереже бюджет.

І, звісно, не забувайте про базові рекомендації для економії:

  • застосовуйте “розумні” розетки та енергоощадні прилади;

  • замініть звичайні лампи на світлодіодні;

  • вимикайте електроніку з розетки, адже багато пристроїв продовжують споживати електрику навіть у режимі очікування;

  • раціонально користуйтеся побутовою технікою — наприклад, пральну та посудомийну машину запускайте лише при повному завантаженні;

А ще, не забувайте регулярно перевіряти стан електропроводки, оскільки пошкоджені або застарілі мережі можуть призводити до зайвих витрат енергії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
609
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