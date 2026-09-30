Вони є майже на кожній кухні: 6 звичних речей приховують серйозну небезпеку

Небезпеки для дітей на кухні: шість речей, які варто перевірити / © Associated Press

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Звичайна сімейна кухня може приховувати небезпеки для маленьких дітей у місцях, на які дорослі часто навіть не звертають уваги. Колишня австралійська парамедикиня Ніккі Джуркуц назвала шість речей, які можуть призвести до травм, отруєння, опіків, задухи чи навіть утоплення.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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За словами Джуркуц, багато серйозних випадків, з якими вона стикалася під час роботи, ставалися у звичайних будинках. Тому вона радить батькам оглядати кухню буквально очима дитини — звертати увагу на все, до чого малюк здатен дотягнутися, що може відкрити, потягнути на себе або покласти до рота.

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Однією з таких загроз є відро з водою. Джуркуц наголосила, що для немовляти небезпечними можуть бути навіть п’ять сантиметрів води. Маленькі діти можуть перекинутися головою вперед і не мати змоги самостійно піднятися. Тому воду з відер вона радить одразу виливати, а самі ємності зберігати перевернутими.

Ще одна небезпека — цілий виноград. Через розмір та гладку поверхню ягода може перекрити дихальні шляхи дитини. Щоб зменшити ризик задухи, виноград рекомендують розрізати вздовж на чотири частини.

У поле зору батьків мають потрапити й шнури від жалюзі. Якщо вони вільно звисають, дитина може заплутатися в них шиєю і не мати достатньо сил, щоб звільнитися. Такі шнури Джуркуц радить закріплювати високо на стіні, а дитячі ліжечка не ставити біля вікон.

Небезпечною може бути й відчинена посудомийна машина, особливо якщо ножі в ній розміщені лезами догори. Для малюка відкриті дверцята можуть стати своєрідною сходинкою, тому ножі варто завантажувати вістрям униз, а машину — тримати зачиненою, коли нею не користуються.

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Окремо колишня парамедикиня звернула увагу на каструлі на плиті. Ручка, повернута назовні, опиняється в зоні досяжності дитини, яка може потягнути посуд на себе та обпектися. Джуркуц радить повертати ручки всередину плити та за можливості користуватися конфорками, розташованими далі від краю. У разі опіку уражене місце вона рекомендує протягом 20 хвилин охолоджувати прохолодною проточною водою.

Шостою загрозою можуть стати звичайні сумки та рюкзаки, залишені на підлозі. Усередині нерідко лежать ліки, до яких дитина легко може дістатися. Джуркуц закликає тримати сумки поза досяжністю малюків і просити про це гостей.

У Kidsafe Victoria також наголошують, що ліки, вітаміни та інші потенційно отруйні речовини варто зберігати у замкненій шафі на висоті щонайменше 1,5 метра та поза полем зору дітей.

Нагадаємо, батьки мали відвезти 18-місячну дівчинку до дитячого садка, однак вона залишилася в автомобілі на весь день. Коли дитину знайшли, вона вже була непритомною.

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