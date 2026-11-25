Гроші / © Unsplash

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Брак грошей і неможливість їх накопичити можуть бути пов’язані зі станом дому. За народними прикметами, певні речі та поломки в оселі блокують грошову енергетику і притягують бідність.

Про це пише РадіоТрек.

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Які речі в домі притягують бідність

Про те, чого саме варто позбутися в домі, щоб не втрачати гроші, розповідають народні прикмети.

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Несправна сантехніка

Вода, яка капає з поламаного крана або протікає з тріснутої труби, витягує грошову енергетику та перешкоджає фінансовій стабільності. Поки ці несправності не усунути, накопичити кошти не вдасться.

Пил і застарілий бруд

Накопичення бруду в оселі, особливо в кутках, призводить до застою позитивної енергетики. Вважається, що це заважає залученню грошей і відштовхує фінансову удачу.

Брудні вікна та дзеркала

Світлі й чисті скляні поверхні сприяють надходженню грошей у дім. Натомість розводи та бруд на вікнах чи дзеркалах притягують бідність.

Велика кількість статуеток і магнітів

Якщо полиці в кімнатах заставлені сувенірними статуетками, а дверцята холодильника повністю заліплені магнітами, розраховувати на збагачення не варто. Пил, який осідає на цих речах, повністю блокує грошові потоки.

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Старий одяг

Вбрання, яке стало непридатним для використання, притягує бідність. Особливо це стосується порваних, брудних речей або одягу, що викликає негативні спогади. Позбувшись непотрібного мотлоху, можна звільнити дім для позитиву та матеріального благополуччя.

Нагадаємо, грошове дерево можна побачити на підвіконнях багатьох осель. Його цінують за незвичайне м’ясисте листя, схоже на маленькі монети, невибагливість і здатність роками рости в одному горщику. Водночас із цією кімнатною рослиною пов’язано чимало прикмет і повір’їв.

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