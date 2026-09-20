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Вони знаходять найкращих: привітання з Днем HR-менеджера, які хочеться надіслати кожному рекрутеру
HR-менеджери знають про людей майже все: як побачити перспективного кандидата серед десятків резюме, що запитати на співбесіді та як зібрати команду, в якій справді хочеться працювати. У вересні настає чудова нагода подякувати цим фахівцям за їхню працю.
День HR-менеджера традиційно святкують 20 вересня. Тож не забудьте привітати знайомих рекрутерів, HR-фахівців та всіх, хто щодня працює з людьми.
Ми зібрали красиві, щирі, короткі та веселі привітання з Днем HR-менеджера, які можна надіслати колезі, другу чи знайомому.
Короткі привітання з Днем HR-менеджера
З Днем HR-менеджера! Бажаю крутих кандидатів, сильних команд і лише приємних співбесід!
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Вітаю з професійним святом! Нехай талант знаходиться швидко, а правильні люди завжди опиняються на правильному місці.
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З Днем HR! Бажаю менше термінових вакансій, більше ідеальних кандидатів та невичерпної енергії!
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Нехай кожен новий працівник стає цінною частиною команди, а робота дарує задоволення і нові можливості. Зі святом!
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З Днем рекрутера! Бажаю безпомилкового професійного чуття, вдячних кандидатів та успішних наймів.
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Нехай кандидати приходять вчасно, вакансії закриваються швидко, а керівники завжди точно знають, кого шукають. З Днем HR!
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Вітаю людину, яка вміє знаходити таланти навіть там, де інші їх не помічають. Професійних перемог і натхнення!
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З професійним святом! Бажаю кар’єрного зростання, цікавих завдань, чудового колективу та якомога менше стресових співбесід.
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Нехай робочі будні приносять цікаві знайомства, успішні рішення та приводи пишатися результатами своєї праці. З Днем HR-менеджера!
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Бажаю завжди знаходити тих самих людей для тих самих вакансій. Зі святом, майстре ідеального метчу!
Красиві привітання HR-менеджеру своїми словами
Вітаю з Днем HR-менеджера! Бажаю ніколи не втрачати дивовижного вміння бачити в людях їхні сильні сторони та відкривати таланти. Нехай професійна інтуїція не підводить, складні рішення виявляються правильними, а створені вами команди досягають неймовірних результатів. Успіху, поваги колег та великих можливостей!
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Щиро вітаю з професійним святом! Ваша робота — це значно більше, ніж резюме, вакансії та співбесіди. Ви допомагаєте людям знаходити нові можливості, а компаніям — тих, з ким вони можуть розвиватися та рухатися вперед. Бажаю отримувати задоволення від кожного успішного найму та завжди відчувати цінність своєї роботи.
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З Днем HR-менеджера! Бажаю зустрічати талановитих, відповідальних і мотивованих кандидатів, легко знаходити спільну мову з людьми та створювати команди, якими можна пишатися. Нехай професійних викликів буде достатньо для розвитку, але не настільки багато, щоб забувати про відпочинок!
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Вітаю з Днем рекрутера! Нехай ваше особливе вміння розгледіти потенціал людини ніколи не підводить. Бажаю цікавих проєктів, успішних співбесід, вдячних співробітників та керівників, які цінують вашу працю. Нехай кар’єра впевнено рухається вгору, а робота приносить не лише результати, а й радість.
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Сьогодні свято тих, хто знає: за хорошою компанією завжди стоять хороші люди. Бажаю вам безпомилково знаходити таких людей, допомагати їм розкривати потенціал та створювати атмосферу, в якій хочеться працювати й розвиватися. З Днем HR-менеджера!
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Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб ваша робота завжди була сповнена цікавих знайомств, яскравих особистостей та вдалих рішень. Нехай кожна закрита вакансія стає маленькою перемогою, а кожен створений вами колектив — доказом вашого професіоналізму.
Прикольні привітання з Днем HR
З Днем HR! Нехай у резюме завжди буде правда, кандидати приходять на співбесіди, а фраза «ми вам передзвонимо» використовується якомога рідше!
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Бажаю, щоб кандидат із десятьма роками досвіду у 22 роки нарешті знайшовся, зарплатні очікування збігалися з бюджетом, а вакансії закривалися після першої співбесіди. Зі святом!
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З Днем рекрутера! Нехай кандидати не зникають після оферу, керівники не змінюють вимоги посеред пошуку, а понеділок починається не з повідомлення «нам терміново потрібна людина»!
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Бажаю безлімітного запасу кави, залізних нервів і чарівної бази кандидатів, у якій на кожну вакансію вже чекає ідеальна людина. З Днем HR!
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Нехай слово «терміново» трапляється тільки у фразі «терміново виплатити HR премію», а всі вакансії закриваються швидше, ніж відкриваються нові!
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З професійним святом! Бажаю, щоб кандидати читали опис вакансії до кінця, відповідали на повідомлення та не запитували про зарплату після трьох пройдених етапів співбесіди.
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Нехай ваш внутрішній детектор талантів працює без помилок, токсичні кандидати розпізнаються з першої хвилини, а класні спеціалісти самі надсилають резюме. З Днем HR!
Красиві листівки з Днем HR-менеджера
Офіційні привітання з Днем HR-менеджера
Шановні HR-фахівці! Прийміть щирі вітання з професійним святом. Бажаємо успішно реалізовувати найамбітніші завдання, знаходити талановитих спеціалістів та створювати сильні й згуртовані команди. Нехай ваш професіоналізм завжди отримує заслужене визнання, а робота відкриває нові перспективи для розвитку.
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Щиро вітаємо з Днем HR-менеджера! Дякуємо за професіоналізм, уважність до людей та вагомий внесок у розвиток команди. Бажаємо мудрих рішень, успішних проєктів, кар’єрного зростання та невичерпного натхнення.
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Вітаємо всіх фахівців сфери управління персоналом із професійним святом! Бажаємо успішних пошуків, ефективної комунікації, цікавих професійних викликів та сильних команд. Нехай ваш досвід, знання та вміння працювати з людьми допомагають досягати нових висот.
Привітання з Днем HR-менеджера у віршах
Зі святом тих, хто людей обирає,
Таланти помітить і шанс їм дає.
Хай праця щодня вас лише надихає,
А успіх упевнено поруч іде!
***
Нехай кандидат буде саме «той самий»,
Колеги — надійні, а офер — бажаний.
Кар’єра росте, здійснюються мрії,
А кожен ваш день додає вам надії!
***
HR сьогодні привітаємо,
Успіхів щиро побажаємо!
Щоб легко вакансії всі закривались,
А кращі кандидати не відмовлялись.
***
Щоб праця приносила радість щодня,
У дружній команді була ви сім’я.
Наснаги, терпіння, кар’єрних висот,
Приємних зустрічей і менше турбот!
***
Ви знаєте, як талант відшукати,
Як сильну команду разом зібрати,
Як серед сотень потрібного знайти
І до професійної мрії привести.
***
Тож хай вам удача допомагає,
Кар’єра невпинно вгору зростає.
Натхнення, достатку, чудових людей
І більше щасливих робочих днів!