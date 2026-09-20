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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
5 хв

Вони знаходять найкращих: привітання з Днем HR-менеджера, які хочеться надіслати кожному рекрутеру

HR-менеджери знають про людей майже все: як побачити перспективного кандидата серед десятків резюме, що запитати на співбесіді та як зібрати команду, в якій справді хочеться працювати. У вересні настає чудова нагода подякувати цим фахівцям за їхню працю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Привітання з Днем HR-менеджера

Привітання з Днем HR-менеджера / © ТСН

День HR-менеджера традиційно святкують 20 вересня. Тож не забудьте привітати знайомих рекрутерів, HR-фахівців та всіх, хто щодня працює з людьми.

Ми зібрали красиві, щирі, короткі та веселі привітання з Днем HR-менеджера, які можна надіслати колезі, другу чи знайомому.

Короткі привітання з Днем HR-менеджера

З Днем HR-менеджера! Бажаю крутих кандидатів, сильних команд і лише приємних співбесід!

***

Вітаю з професійним святом! Нехай талант знаходиться швидко, а правильні люди завжди опиняються на правильному місці.

***

З Днем HR! Бажаю менше термінових вакансій, більше ідеальних кандидатів та невичерпної енергії!

***

Нехай кожен новий працівник стає цінною частиною команди, а робота дарує задоволення і нові можливості. Зі святом!

***

З Днем рекрутера! Бажаю безпомилкового професійного чуття, вдячних кандидатів та успішних наймів.

***

Нехай кандидати приходять вчасно, вакансії закриваються швидко, а керівники завжди точно знають, кого шукають. З Днем HR!

***

Вітаю людину, яка вміє знаходити таланти навіть там, де інші їх не помічають. Професійних перемог і натхнення!

***

З професійним святом! Бажаю кар’єрного зростання, цікавих завдань, чудового колективу та якомога менше стресових співбесід.

***

Нехай робочі будні приносять цікаві знайомства, успішні рішення та приводи пишатися результатами своєї праці. З Днем HR-менеджера!

***

Бажаю завжди знаходити тих самих людей для тих самих вакансій. Зі святом, майстре ідеального метчу!

Красиві привітання HR-менеджеру своїми словами

Вітаю з Днем HR-менеджера! Бажаю ніколи не втрачати дивовижного вміння бачити в людях їхні сильні сторони та відкривати таланти. Нехай професійна інтуїція не підводить, складні рішення виявляються правильними, а створені вами команди досягають неймовірних результатів. Успіху, поваги колег та великих можливостей!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Ваша робота — це значно більше, ніж резюме, вакансії та співбесіди. Ви допомагаєте людям знаходити нові можливості, а компаніям — тих, з ким вони можуть розвиватися та рухатися вперед. Бажаю отримувати задоволення від кожного успішного найму та завжди відчувати цінність своєї роботи.

***

З Днем HR-менеджера! Бажаю зустрічати талановитих, відповідальних і мотивованих кандидатів, легко знаходити спільну мову з людьми та створювати команди, якими можна пишатися. Нехай професійних викликів буде достатньо для розвитку, але не настільки багато, щоб забувати про відпочинок!

***

Вітаю з Днем рекрутера! Нехай ваше особливе вміння розгледіти потенціал людини ніколи не підводить. Бажаю цікавих проєктів, успішних співбесід, вдячних співробітників та керівників, які цінують вашу працю. Нехай кар’єра впевнено рухається вгору, а робота приносить не лише результати, а й радість.

***

Сьогодні свято тих, хто знає: за хорошою компанією завжди стоять хороші люди. Бажаю вам безпомилково знаходити таких людей, допомагати їм розкривати потенціал та створювати атмосферу, в якій хочеться працювати й розвиватися. З Днем HR-менеджера!

***

Щиро вітаю з професійним святом! Бажаю, щоб ваша робота завжди була сповнена цікавих знайомств, яскравих особистостей та вдалих рішень. Нехай кожна закрита вакансія стає маленькою перемогою, а кожен створений вами колектив — доказом вашого професіоналізму.

Прикольні привітання з Днем HR

З Днем HR! Нехай у резюме завжди буде правда, кандидати приходять на співбесіди, а фраза «ми вам передзвонимо» використовується якомога рідше!

***

Бажаю, щоб кандидат із десятьма роками досвіду у 22 роки нарешті знайшовся, зарплатні очікування збігалися з бюджетом, а вакансії закривалися після першої співбесіди. Зі святом!

***

З Днем рекрутера! Нехай кандидати не зникають після оферу, керівники не змінюють вимоги посеред пошуку, а понеділок починається не з повідомлення «нам терміново потрібна людина»!

***

Бажаю безлімітного запасу кави, залізних нервів і чарівної бази кандидатів, у якій на кожну вакансію вже чекає ідеальна людина. З Днем HR!

***

Нехай слово «терміново» трапляється тільки у фразі «терміново виплатити HR премію», а всі вакансії закриваються швидше, ніж відкриваються нові!

***

З професійним святом! Бажаю, щоб кандидати читали опис вакансії до кінця, відповідали на повідомлення та не запитували про зарплату після трьох пройдених етапів співбесіди.

***

Нехай ваш внутрішній детектор талантів працює без помилок, токсичні кандидати розпізнаються з першої хвилини, а класні спеціалісти самі надсилають резюме. З Днем HR!

Красиві листівки з Днем HR-менеджера

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Красиві листівки з Днем HR-менеджера / © ТСН

Офіційні привітання з Днем HR-менеджера

Шановні HR-фахівці! Прийміть щирі вітання з професійним святом. Бажаємо успішно реалізовувати найамбітніші завдання, знаходити талановитих спеціалістів та створювати сильні й згуртовані команди. Нехай ваш професіоналізм завжди отримує заслужене визнання, а робота відкриває нові перспективи для розвитку.

***

Щиро вітаємо з Днем HR-менеджера! Дякуємо за професіоналізм, уважність до людей та вагомий внесок у розвиток команди. Бажаємо мудрих рішень, успішних проєктів, кар’єрного зростання та невичерпного натхнення.

***

Вітаємо всіх фахівців сфери управління персоналом із професійним святом! Бажаємо успішних пошуків, ефективної комунікації, цікавих професійних викликів та сильних команд. Нехай ваш досвід, знання та вміння працювати з людьми допомагають досягати нових висот.

Привітання з Днем HR-менеджера у віршах

Зі святом тих, хто людей обирає,

Таланти помітить і шанс їм дає.

Хай праця щодня вас лише надихає,

А успіх упевнено поруч іде!

***

Нехай кандидат буде саме «той самий»,

Колеги — надійні, а офер — бажаний.

Кар’єра росте, здійснюються мрії,

А кожен ваш день додає вам надії!

***

HR сьогодні привітаємо,

Успіхів щиро побажаємо!

Щоб легко вакансії всі закривались,

А кращі кандидати не відмовлялись.

***

Щоб праця приносила радість щодня,

У дружній команді була ви сім’я.

Наснаги, терпіння, кар’єрних висот,

Приємних зустрічей і менше турбот!

***

Ви знаєте, як талант відшукати,

Як сильну команду разом зібрати,

Як серед сотень потрібного знайти

І до професійної мрії привести.

***

Тож хай вам удача допомагає,

Кар’єра невпинно вгору зростає.

Натхнення, достатку, чудових людей

І більше щасливих робочих днів!

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