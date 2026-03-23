Вороги кабачків і цукіні: перелік рослин, які не можна садити поруч

На відміну від багатьох культур - кабачки та цукіні - не дуже вибагливі у вирощуванні. Втім, навіть вони можуть давати гірший урожай через неправильне сусідство на грядці.

Відомо, що правильно посаджені рослини на грядці здатні значно покращити ріст і врожайність. Це дуже важливо, адже деякі рослини виснажують ґрунт, конкурують за поживні речовини, провокують появу шкідників і хвороб.

Що не садити біля кабачків і цукіні

Гарбузи, патисони, дині, огірки

Ці рослини належать до родини гарбузових, а тому мають однакові потреби у поживних речовинах. Через це культури конкурують між собою. Окрім того, вони хворіють на ті самі хвороби. Відтак зростає ризик зараження борошнистою росою та іншими грибковими захворюваннями.

Картопля

Бульба виснажує ґрунт і забирає з нього багато поживних речовин. Через це кабачки можуть рости слабшими та давати менше плодів.

Редис і редька

Ці рослини можуть пригнічувати ріст кабачків. Вони мають іншу кореневу систему та конкурують за вологу.

Кукурудза

Якщо кукурудзу посадити дуже близько до кабачків та цукіні, вона буде створювати тінь. Це може заважати нормальному розвитку кабачків, які люблять світло.

Які рослини будуть гарними сусідами:

квасоля та горох - збагачують ґрунт азотом;

часник і цибуля - відлякують шкідників і знижують ризик грибкових захворювань;

кріп - приваблює корисних комах і покращує загальний стан рослин;

салат і шпинат - не конкурують за поживні речовини;

чорнобривці - допомагають боротися зі шкідниками та оздоровлюють ґрунт.

