Ворожіння на Катерину: шість старовинних способів дізнатися своє майбутнє

Ворожіння на Катерини: як дівчата дізнавалися свою долю / © pexels.com

Реклама

Свята Катерина, яка відмовилася прийняти пропозицію імператора про шлюб і за це зазнала страждань, вважається захисницею дівчат, наречених і вагітних. До неї промовляють молитви про щасливе заміжжя, взаємну любов та вдалі роди. День святої Катерини відкриває період дівочих ворожінь, який триває від 24 до 30 листопада (свято Андрія).

Ворожіння по вишневій гілочці

Цей ритуал починається 24 листопада і триває кілька днів. Дівчина зрізає гілку вишні та ставить її у воду. Якщо до Різдва гілочка зацвіте, рік обіцяє заміжжя. Якщо ж квітів не буде до 1 січня, то на нареченого доведеться чекати довше.

Ворожіння на воску

Цей спосіб ґрунтується на уяві та символізмі. Розтоплений віск зі свічки капають у посуд із холодною водою. Дівчина уважно розглядає химерні форми, що з’явилися, і на їх основі намагається передбачити майбутнє та власну долю.

Реклама

Ворожіння по дзеркалах

Ця ворожба вважається однією з найсильніших і найстрашніших. Два дзеркала ставлять навпроти одне одного, створюючи “коридор часу”. Між ними запалюють свічку і, задавши питання, вдивляються у відображення, намагаючись побачити приховані знаки та підказки про майбутнє.

Ворожіння на хлібі

Одне з найвідоміших дівочих ворожінь. У проти 24 листопада під подушку кладуть шматок хліба, промовляючи: “Наречений, прийди до мене вечеряти”. Потім мовчки засинають. За повір’ям, уві сні обов’язково з’явиться образ майбутнього нареченого.

Ворожіння по обручці

Обручка завжди символізувала заміжжя, тому її використовували для ворожіння на весілля. Дівчата по черзі кидали обручки на підлогу, а та, чия кільце опинялося ближче до виходу, мала першою йти під вінець.

Ворожіння на ім’я нареченого

Для цього ритуалу беруть 12 паперових листочків: на 11 пишуть чоловічі імена, а один залишають чистим. Перед сном листочки кладуть під подушку і вранці витягають один навмання. Якщо дістався лист із ім’ям, так можна дізнатися ім’я свого майбутнього нареченого. Пустий листок натякає, що до весілля ще далеко.