Чим обробити фруктові дерева восени / © www.freepik.com/free-photo

Осінь — найкращий час для того, щоб підготувати сад до нового сезону. Багато дачників ігнорують осінню обробку дерев, а дарма, саме вона захищає плодові культури від грибкових інфекцій, які зберігаються в корі, опалому листі та ґрунті. Професійні агрономи радять просте рішення: всього одна процедура восени здатна повністю зупинити розвиток парші та плодової гнилі, які щороку забирають значну частину врожаю.

Яким препаратом обробити сад восени, щоб не було плодової гнилі та парші наступного року

Найбільш ефективним засобом вважається бордоська рідина — класичний фунгіцид, перевірений десятиліттями. Вона безпечна, якщо її правильно використовувати, знищує спори грибків та знезаражує поверхню кори. Завдяки мідному купоросу у складі препарат утворює захисний шар, який не дозволяє хворобам прокинутися навесні.

Альтернативою може стати залізний купорос. Він не лише бореться з грибковими інфекціями, а й додатково насичує дерева мікроелементами, роблячи їх сильнішими.

Як правильно проводити обробку саду восени

Приберіть опале листя, гілки та плоди, що залишилися на землі. Ретельно огляньте кору, приберіть лишайники та тріщини, де можуть зимувати збудники. Приготуйте розчин мідного чи залізного купоросу відповідно до інструкції. Обробіть крони дерев і землю навколо стовбура. Робіть процедуру у суху погоду, коли температура не нижча за +5 °C.

Чому обробку саду важливо зробити саме восени

Взимку збудники грибкових хвороб спокійно «сплять» під корою та у ґрунті. Якщо не знищити їх восени, навесні вони активуються та миттєво почнуть заражати молоді пагони й плоди. У результаті з’являється парша, плодовa гниль і навіть чорний рак. Осіння обробка — це своєрідний щит, який гарантує здоровий сад і щедрий урожай наступного літа.