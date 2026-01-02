Вовчий Місяць і зорепад Квадрантиди: коли і як побачити видовищні явища

Місяць. / © Associated Press

Вже цієї ночі українці зможуть побачити першу повню 2026 року (Вовчий Місяць) та зорепад Квадрантиди.

Про це повідомляє Independent.

Супермісяці спостерігаються, коли повня перебуває найближче до Землі по своїй орбіті. За даними NASA, через це він здається до 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж найслабший Місяць року.

Супермісяці, як і всі повні Місяці, видно за ясного неба всюди, де панує ніч.

Пік першого з найпотужніших метеорних потоків цього року — Квадрантиди. Її можна побачити переважно з Північної півкулі. І ті, й інші можна побачити без спеціального обладнання.

Метеорні потоки трапляються, коли швидкі космічні тіла стикаються з атмосферою Землі, згоряючи та залишаючи після себе вогняні хвости — кінець «зірки, що падає». Кілька метеорів видно будь-якої ночі, але передбачувані потоки з’являються щорічно, коли наша планета проходить крізь щільні потоки космічного сміття.

Наступний великий метеорний потік Ліриди відбудеться на початку квітня. А другий супермісяць 2026-го вже слід очікувати наприкінці року.

Нагадаємо, повня вовка відбудеться 3 січня 2026. Її називають так не через астрологію, а через давні спостереження за природою і побутом людей у зимовий період.