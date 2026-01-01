- Дата публікації
Вовчий супермісяць розпочне 2026 рік “вибухом”: коли і як побачити яскраве астрономічне явище
Вже найближчими днями на небі з’явиться перший повний місяць року, відомий як «вовча повня». Цього разу він матиме статус Супермісяця, адже супутник Землі підійде до нас на максимально близьку відстань, ставши помітно більшим та яскравішим, ніж зазвичай.
Астрономічний календар 2026 року відкриває надзвичайна подія, яку ентузіасти спостережень за нічним небом навіть називають «космічним вибухом». Перша повня, яку традиційно називають «вовчою», збігається з моментом перигею — точкою, коли Місяць перебуває найближче до Землі.
Yahoo News
Чому він це «супермісяць»
Супермісяць — це явище, коли повний місяць досягає свого перигею на еліптичній орбіті. За даними NASA, у цей час супутник може здаватися до 14% більшим та сяяти на 30% яскравіше, ніж звичайний повний місяць.
Це відбувається тому, що орбіта Місяця не є ідеальним колом, і відстань до Землі постійно змінюється.
Коли можна побачити
Пік повного місяця припадає на суботу, 3 січня, о 5:03 ранку за східним часом (що відповідає обідньому часу в Україні, коли місяця не видно).
Проте спостерігачам не варто засмучуватися. Найкращі краєвиди відкриються під час сходу місяця на східному горизонті:
ввечері п’ятниці, 2 січня.
ввечері неділі, 4 січня.
Саме коли місяць висить низько над горизонтом, виникає «місячна ілюзія» — обман зору, завдяки якому він здається гігантським на тлі дерев та будівель. Спеціальне обладнання не потрібне — явище чудово видно неозброєним оком.
Бонус: яскравий Юпітер
На початку січня Місяць перебуватиме у сузір’ї Близнюків. Поруч із ним можна буде побачити Юпітер, який саме зараз досягає своєї найвищої яскравості в році.
Легенда про «вовків»
Назва «вовчий місяць» походить з традицій корінних американців та народів Європи. Вона пов’язана з тим, що в розпал зими вовки часто вили за межами поселень.
Хоча фольклор пов’язував це виття з голодом, сучасні вчені стверджують, що так тварини маркують територію та спілкуються зі зграєю.
Це лише перший із трьох Супермісяців 2026 року. Фінальний акорд року буде ще грандіознішим: у грудні очікується Супермісяць, який підійде до Землі найближче з 2019 року.
