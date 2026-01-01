Вовчий супермісяць розпочне 2026 рік “вибухом”: коли і як побачити яскраве астрономічне явище

Перша повня 2026 року має статус супермісяця і називається «вовчою» / © ТСН.ua

Астрономічний календар 2026 року відкриває надзвичайна подія, яку ентузіасти спостережень за нічним небом навіть називають «космічним вибухом». Перша повня, яку традиційно називають «вовчою», збігається з моментом перигею — точкою, коли Місяць перебуває найближче до Землі.

Про це повідомляє Yahoo News.

Чому він це «супермісяць»

Супермісяць — це явище, коли повний місяць досягає свого перигею на еліптичній орбіті. За даними NASA, у цей час супутник може здаватися до 14% більшим та сяяти на 30% яскравіше, ніж звичайний повний місяць.

Це відбувається тому, що орбіта Місяця не є ідеальним колом, і відстань до Землі постійно змінюється.

Коли можна побачити

Пік повного місяця припадає на суботу, 3 січня, о 5:03 ранку за східним часом (що відповідає обідньому часу в Україні, коли місяця не видно).

Проте спостерігачам не варто засмучуватися. Найкращі краєвиди відкриються під час сходу місяця на східному горизонті:

ввечері п’ятниці, 2 січня .

ввечері неділі, 4 січня.

Саме коли місяць висить низько над горизонтом, виникає «місячна ілюзія» — обман зору, завдяки якому він здається гігантським на тлі дерев та будівель. Спеціальне обладнання не потрібне — явище чудово видно неозброєним оком.

Бонус: яскравий Юпітер

На початку січня Місяць перебуватиме у сузір’ї Близнюків. Поруч із ним можна буде побачити Юпітер, який саме зараз досягає своєї найвищої яскравості в році.

Легенда про «вовків»

Назва «вовчий місяць» походить з традицій корінних американців та народів Європи. Вона пов’язана з тим, що в розпал зими вовки часто вили за межами поселень.

Хоча фольклор пов’язував це виття з голодом, сучасні вчені стверджують, що так тварини маркують територію та спілкуються зі зграєю.

Це лише перший із трьох Супермісяців 2026 року. Фінальний акорд року буде ще грандіознішим: у грудні очікується Супермісяць, який підійде до Землі найближче з 2019 року.

