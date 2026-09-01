Воздвиження Хреста Господнього 2026 року: коли святкуємо та що категорично не можна робити цього дня

Воздвиження Хреста Господнього 2026 року / © pexels.com

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Наші предки Воздвиження часто пов’язували із завершенням теплої пори року і підготовкою природи до зими, а тому в народі існувало чимало прикмет. Розповідаємо, коли буде Воздвиження Хреста Господнього 2026 року, як виникло свято, що заведено робити цього дня та яких правил і заборон дотримувалися українці в давнину.

Коли Воздвиження Хреста Господнього 2026 року

2026 року Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього за новим календарем святкуватимуть 14 вересня.

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Раніше в Україні це свято за юліанським календарем припадало на 27 вересня. Після переходу частини українських церков на новий календар дата святкування змістилася на 13 днів.

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Історія Воздвиження Хреста Господнього

Історія свята сягає IV століття та пов’язана з імператором Костянтином Великим і його матір’ю Оленою. Згідно з церковними переказами, саме Олена вирушила до Єрусалима на пошуки Хреста, на якому був розіп’ятий Христос.

326 року святиню було знайдено поблизу Голгофи. Разом із Хрестом Господнім виявили ще два хрести. Щоб визначити, який саме належав Ісусу, їх по черзі підносили до хворої людини. Саме третій Хрест допоміг їй одужати.

Після цього єрусалимський патріарх Макарій підняв святиню високо над головою, аби присутні могли її побачити. Від цієї події й походить назва свята — Воздвиження Хреста Господнього.

Згодом частину святині залишили в Єрусалимі, а іншу передали імператору Костянтину. Упродовж наступних століть частини Хреста опинилися в різних християнських святинях.

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Що означає свято Воздвиження

Для християн Хрест є не лише нагадуванням про страждання та смерть Ісуса Христа. Він став символом перемоги над смертю, гріхом і відчаєм.

Тому Воздвиження Хреста Господнього відрізняється глибоким духовним змістом. Воно нагадує про жертовність Христа, силу віри та надію на спасіння.

Цього дня віряни приділяють більше уваги молитві, відвідують храм, міркують над власними вчинками та просять про духовну підтримку для себе й близьких.

Традиції на Воздвиження Хреста Господнього

Однією з головних традицій свята є відвідування храму та участь у богослужінні. У церквах особливе місце займає Хрест, якому віряни вклоняються.

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Хрест традиційно прикрашають квітами та зеленню. Використовують рослини, як символ життя, яке перемагає смерть.

У народній традиції цього дня також існували звичаї, пов’язані із захистом оселі. Люди ставили хрести в господарських приміщеннях, наносили їхні зображення на стіни будинку або окроплювали житло свяченою водою.

Ще одна важлива традиція — піст на Воздвиження. Віряни утримуються від тваринної їжі на знак пам’яті про страждання Христа.

Священнослужителі нагадують, якщо людина не може потрапити до церкви, дозволяється помолитися вдома перед іконою. Найголовніші цього дня — щирість, спокій і добрі наміри.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього

Зі святом пов’язано чимало народних заборон. Водночас варто розрізняти церковні приписи та народні повір’я — не всі заборони мають статус релігійних правил.

За традиційними віруваннями, на Воздвиження не радили:

починати важливі нові справи;

сваритися, лаятися та бажати комусь зла;

позичати гроші;

займатися важкою фізичною працею без нагальної потреби;

виконувати необов’язову хатню роботу;

вирушати в далеку дорогу;

ходити до лісу, особливо через народні вірування про змій, які готуються до зимівлі;

викидати залишки їжі та хлібні крихти.

Головна ідея таких обмежень — провести святковий день спокійно, без конфліктів і зайвої метушні, приділивши час молитві та родині.

Народні прикмети на Воздвиження

Наші предки уважно спостерігали за погодою, поведінкою птахів і змінами в природі. Так виникли численні прикмети на Воздвиження.

Серед найвідоміших:

теплий день — зима, за повір’ям, мала бути м’якою;

дощ на Воздвиження — очікували вологу осінь і прохолодну погоду;

північний вітер — вважали передвісником теплого літа наступного року;

західний вітер — віщував негоду;

журавлі відлітають повільно та довго чути їхній крик — осінь, за народними спостереженнями, мала бути затяжною і теплою.

Окреме місце у віруваннях займали змії. Вважалося, що приблизно в цей період вони ховаються у свої зимові сховища, тому людей застерігали від походів до лісу.

FAQ

Коли Воздвиження Хреста Господнього 2026 року?

Воздвиження Хреста Господнього 2026 року святкуватимуть 14 вересня за новим календарем. Раніше за юліанським календарем свято припадало на 27 вересня.

Що не можна робити на Воздвиження Хреста Господнього?

За народними традиціями, цього дня не радили сваритися, розпочинати нові важливі справи, позичати гроші, виконувати важку роботу без потреби та ходити до лісу. Водночас частина таких обмежень є саме народними повір’ями, а не церковними заборонами.

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