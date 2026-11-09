Впав за борт і вижив: чоловік провів 9 годин у Тихому океані після падіння з лайнера (фото)

Круїзний лайнер Фото ілюстративне / © Pexels

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Співробітник круїзного лайнера впав за борт і провів у Тихому океані близько 9 годин. Чоловіка знайшли рибалки приблизно за 32 км від узбережжя Каліфорнії. На момент порятунку він був живий і тримався на воді.

Про це повідомляє UNILAD.

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Інцидент стався у п’ятницю, 6 листопада. Піаніста, який працював на лайнері Royal Caribbean, помітили двоє рибалок — Шон Нортон і Грант Гарретт. Чоловіки того ранку перебували в морі на риболовлі.

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Піаніста круїзного лайнера знайшли живим після дев'яти годин у Тихому океані Фото UNILAD

Гарретт розповів CBS, що спочатку не одразу зрозумів, що саме побачив у воді. Коли він усвідомив, що це людина, попросив зупинити човен і змотати рибальські снасті.

За словами рибалки, врятований чоловік перебував у стані сильного шоку. Він зізнався, що думав, ніби помре.

Після порятунку піаніста доправили до лікарні. Берегова охорона США повідомила, що він перебував при свідомості та у стабільному стані.

Як чоловікові вдалося вижити в океані

Рибалки припускають, що врятуватися чоловікові допомогла незвично висока температура води в Тихому океані. Цьогоріч у регіоні спостерігається потужне явище Ель-Ніньйо, яке спричиняє підвищення температури океанічних вод.

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Нортон зазначив, що температура води становила близько 76 градусів за Фаренгейтом (приблизно 24,4 градуса за Цельсієм). На його думку, за інших погодних умов чоловік навряд чи зміг би протриматися в океані так довго.

Представник Royal Caribbean Group у коментарі BBC заявив, що компанія підтримує свого співробітника в цей складний період.

«Ми надаємо допомогу та підтримку нашому члену екіпажу. З поваги до приватності працівників ми не можемо повідомити додаткові подробиці», — йдеться в заяві.

Обставини падіння за борт розслідують

Берегова охорона США розпочала розслідування інциденту. Поки офіційно не повідомляється, за яких обставин піаніст опинився у воді.

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За попередніми припущеннями, це могло статися близько 2:30 ночі. Водночас правоохоронці поки не встановили, чи було падіння випадковим.

Чоловік працював на круїзному лайнері Ovation of the Seas, який належить компанії Royal Caribbean. Судно вміщує тисячі пасажирів і членів екіпажу. На його борту є ресторани, бари, басейни та розважальні майданчики, зокрема сцени для живих музичних виступів.

Тим часом науковці, які спостерігають за погодними процесами в Тихому океані, повідомляють про надзвичайно сильне явище Ель-Ніньйо. За їхніми даними, температура океанічної води в окремих районах перевищувала середні показники на 3,05 градуса.

Наслідки кліматичного явища вже відчувають у різних частинах світу, адже зростає ризик масштабних лісових пожеж, сильних опадів і раптових повеней. Незвично тепла вода також вплинула на рибальство біля узбережжя Перу.

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