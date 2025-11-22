Як правильно налаштувати кути антен Wi‑Fi / © unsplash.com

Реклама

Більшість користувачів вважає, що антени роутера достатньо встановити вертикально. Насправді, пише IT-спеціаліст для видання Medium, це лише базова конфігурація, яка рідко забезпечує рівномірне покриття. Сигнал Wi‑Fi розповсюджується в певній площині, тому навіть невеликий кут нахилу антени може значно покращити його силу.

Правильна орієнтація антен роутера дозволяє:

збільшити площу покриття, особливо на інших поверхах;

уникнути “мертвих зон Wi‑Fi”;

покращити стабільність і швидкість з’єднання;

забезпечити ефективну роботу пристроїв із різною поляризацією прийому сигналу.

Типові помилки під час розташування антен

Всі антени вертикально

Таке розташування виглядає акуратно, але на практиці сигнал стає слабшим у певних кутах будинку.

Реклама

Антени поруч із металевими поверхнями

Метал відбиває сигнал, створюючи “мертві зони”.

Занадто високе або приховане розташування роутера

Сигнал краще поширюється, якщо роутер стоїть на відкритій поверхні, на рівні середнього росту, а не під стелею чи в шафі.

Як правильно налаштувати антени Wi‑Fi

Використовуйте різні кути нахилу — один із найпростіших методів: встановити одну антену вертикально, а іншу під нахилом або горизонтально. Така конфігурація дозволяє покрити як горизонтальні, так і вертикальні площини. Застосовуйте поляризаційну різноманітність — якщо антени спрямовані під різними кутами, пристрої отримують сигнал з різною поляризацією, що зменшує втрати і покращує стабільність Wi‑Fi. Тестуйте положення антен — переміщуйте та нахиляйте антени, перевіряючи силу сигналу в різних кімнатах. Можна скористатися Wi‑Fi аналізаторами або додатками для смартфона, щоб визначити оптимальне положення.

Правильне налаштування Wi‑Fi антен значно покращує якість інтернету у вашому будинку. Експериментуйте з кутами нахилу, використовуйте поляризаційну різноманітність і уникайте перешкод. Такий підхід дозволяє усунути мертві зони Wi‑Fi, покращити стабільність з’єднання та забезпечити рівномірне покриття.