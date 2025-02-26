Вплив диктатури на мозок: нейрохірург розкрив причини фатальних помилок урядовців-тиранів

Британський нейрохірург Генрі Марш, який пояснив, чому після травми голови людина може втратити пам'ять, поділився своїми роздумами про те, чому диктатори часто роблять фатальні помилки.

Про це він розповів в інтерв’ю для YouTube-каналу Марічки Падалко, коли мова зайшла про вплив влади на людський мозок.

На запитання про те, яким може бути мозок диктатора, Марш відповів, що ніколи про це не замислювався, але підкреслив, що диктатури негативно впливають на людей. За його словами, у таких умовах втрачається здатність до самокритики та раціонального мислення.

"Ви багато втрачаєте... Мої медичні лекції... ви запитали, що я дізнався, і я сказав, що я дізнався про себе і свої слабкості. І коли я читаю лекції, особливо молодим лікарям і студентам, я завжди закінчую лекцію словами: "Якщо я можу дати одну пораду, то це – просіть допомоги". І проблема з диктаторами або мільярдерами в тому, що вони оточують себе людьми, які лише кажуть "так". І всі вони починають робити великі, великі помилки. Вони особисто можуть за це не заплатити, але інші люди заплатять. І так і стається. Диктатори, знаєте, роблять жахливі помилки, бо вони не шукають поради", - зазначив автор бестселерів.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, Генрі Марш підтвердив наукові факти про фізичні вправи і мозок. Нейрохірург розповів про користь фізичних вправ.

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