Впораються не всі: які слова зможуть вимовити лише українці

Українська мова багата на слова, які стають справжнім випробуванням для тих, хто не володіє нею досконало.

В українській мові існує чимало самобутніх слів, які складно вимовити людям, які не спілкуються державною.

Українська мова має м’які звуки, сполучення приголосних, і звуки, які не використовуються або рідко зустрічаються, наприклад, в російській. Крім того, в українській мові існують інші правила наголосу, що також додає труднощів.

Список українських слів, які навіть досвідчені мовознавці-іноземці ледь вимовляють

1. Паляниця

Це слово стало символом української мови під час війни, коли його почали використовувати як своєрідний тест на приналежність до української культури. Росіяни зазвичай вимовляють його з помилками, кажучи паляніца або палянца.

2. Щирість

Українське слово щирість зі складним звуком щ є одним із найбільших випробувань для іноземців.

3. Горіх

Звук г в українській мові відрізняється від російського варіанта, де його ближчий аналог — х. Російськомовні носії часто замінюють українське г на х, вимовляючи слово як хоріх, що кардинально змінює його значення.

4. Вихор

Більшість людей спрощують вимову цього слова, гублячи його автентичне звучання.

5. Дзиґа

Поєднання звуків дз і ґ створює справжню головоломку. У російській мові немає аналогічних сполучень, тому вимовити це слово без акценту важко.

6. Журавель

Ще один виклик для — звук ж у поєднанні з у та р, що потребує точної артикуляції та контролю інтонації. Більшість іноземців спрощують це слово, втрачаючи його правильний ритм і наголос.

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською мовою. Більше про це читайте в новині.

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