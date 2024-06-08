Вражає своєю простотою: винайдено новий спосіб очищення повітря

Використовувати просте активоване вугілля для боротьби з наслідками кліматичної кризи вченим спочатку здалося божевільною ідеєю, але вона спрацювала.

Учені з Кембриджського університету створили електрифіковану "вугільну губку", здатну вбирати в себе із повітря надлишок вуглекислого газу. Використовувати просте активоване вугілля для боротьби з наслідками кліматичної кризи вченим спочатку здалося божевільною ідеєю, але вона спрацювала.

Про це повідомляється на сайті британського університету.

Пристрій працює на основі активованого вугілля, яке часто використовується в побутових фільтрах для води.

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Зарядивши вугільну "губку" іонами гідроксиду, що утворюють зворотні зв'язки з CO2, дослідники виявили, що заряджений матеріал може успішно вловлювати CO2 безпосередньо з повітря.

Заряджена вугільна губка також потенційно енергоефективніша, ніж нинішні підходи до вловлювання вуглецю, оскільки для видалення захопленого CO2 та його зберігання потрібні набагато нижчі температури.

Більшість матеріалів, які використовуються наразі для уловлювання CO2 з повітря, необхідно нагрівати до температури до 900°C, часто з використанням природного газу, зазначають вчені. Однак заряджені вугільні губки, розроблені командою Кембриджа, вимагають нагрівання всього до 90-100°C – з цим можуть впоратися і пристрої, які працюють на відновлюваній енергії. Матеріали нагріваються за рахунок резистивного нагріву – зсередини назовні, що робить процес швидшим та менш енергоємним.

Вугільна губка, за словами вчених, може бути корисною не тільки для вловлювання вуглецю: пори деревного вугілля та введені в них іони можна точно налаштувати для захоплення низки інших молекул.

Нагадаємо, експерти назвали місто з найзабрудненішиим повітрям у світі.

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