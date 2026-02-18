Врожай буде щедрим: коли найкраще садити огірки на розсаду, а коли - в ґрунт

Огірки. / © Pixabay

Огірки – одні з найпопулярніших овочів, що вирощують на городах. Ключем до успіху є правильний вибір терміну посіву та належна підготовка рослин.

Коли варто сіяти огірки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Сіяти огірки можна як у відкритий ґрунт, так і розсаду. Останній варіант вимагає трохи більше роботи, ніж традиційний посів. Однак рослини, вирощені з розсади, більш стійкі до коливань температури та менш схильні до хвороб.

Вирощування розсади

Найкраще сіяти насіння у другій половині квітня. Для цього варто використовувати окремі горщики, ніж один великий, аби під час пересадки не пошкодити корені. Кожну ємність слід заповнити добре дренованим ґрунтом.

Аби прискорити проростання, насіння рекомендують попередньо замочити у воді на 24 години. Паростки зазвичай з'являються через 5-10 днів. Протягом 10-14 днів виросте сильна і міцна розсада з потужною кореневою системою.

Готові розсаду пересаджують у ґрунт у другій половині травня. Втім, перед цим молоді рослини необхідно загартувати - кілька днів виставляйте їх на свіже повітря на кілька годин.

Вирощування у ґрунті

Огірки дуже чутливі до холоду. Найкращий час для посіву у відкритий ґрунт - друга половина травня або початок червня. Утім, багато залежить від регіону. Однак саме до кінця травня якраз мине загроза заморозків та підвищиться середньодобова температура. Огірки загинуть, якщо ґрунт холодний, а температура впаде нижче 10 градусів тепла.

Викопайте у землі лунки глибиною приблизно 1,5-2 см, куди помістіть по дві насінини. Якщо обидва сіянці проростуть, тоді видаліть слабший. Залишайте між рослинами відстань 10-15 см, щоб дати їм простір для росту.

Огірки також можна успішно вирощувати в контейнерах - просто на балконі. Найкраще підходять карликові сорти або ті, що вирощуються на опорах. Горщики слід тримати в теплому місці принаймні до середини травня.

