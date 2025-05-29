Врожай збільшиться у кілька разів: які рослини посадити поруч з огірками

Огірки. / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Городники кажуть, що якість врожаю огірків залежить від того, які культури ростуть поруч з ними на грядці. Правильно підібрані рослини-сусіди можуть збільшити врожай у кілька разів. Тоді як деякі рослини буквально вбивають огірки

Що треба посадити поруч з огірками, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Бобові

Реклама

Квасоля чи горох збагачують ґрунт азотом, що дуже позитивно впливає на огірки. Тому по периметру огіркових грядок можна посадити саме їх. Це сприятливий мікроклімат.

Кукурудза

Ця злакова культура стане природною опорою для огіркових батогів, бо захищатиме їх від перегріву, вітру та сильного дощу. Огірки навіть можна прив’язати до кукурудзи.

Капуста

Реклама

Капуста як хрестоцвітна культура добре ладнає по-сусідству з огірками. Вони не конкурують між собою за поживні речовини. Що більше — капуста стимулює ріст овочів.

Цибуля

Біля огірків сміливо можна садити цибулю. Рослини можуть обмінюватися корисними речовинами.

Городники радять не сіяти огірки щороку на одному місці. Найкраще для саджання підійдуть сонячні та захищені від вітру ділянки.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про рослини, які не можна садити поруч з помідорами.