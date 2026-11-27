Яке свято 4 грудня 2026 року / © ТСН

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4 грудня 2026 року — п’ятниця. 1744-й день війни в Україні.

Яке свято 4 грудня

4 грудня віряни святкують День пам’яті великомучениці Варвари / © pexels.com

4 грудня віряни святкують День пам’яті великомучениці Варвари. За переказами, Варвара була дочкою заможного язичника Діоскора. Він тримав її у вежі, намагаючись захистити від християнства та впливу зовнішнього світу. Проте дівчина самостійно прийшла до віри в Христа й відмовилася зректися своїх переконань. За це її піддали жорстоким катуванням. Зрештою, власний батько стратив Варвару, а за легендою, одразу після цього його вразила блискавка.

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4 грудня в Україні святкують День ракетних і артилерійних сил / © unsplash.com

4 грудня в Україні святкують День ракетних і артилерійних сил. Ракетні й артилерійські підрозділи відіграють важливу роль у бойових операціях. Їхня робота потребує високої точності, професійної підготовки, злагодженості, витримки та швидкого реагування на зміни ситуації на фронті. Особливе значення це свято має під час повномасштабної війни, коли українські артилеристи й ракетники щодня виконують бойові завдання, підтримують піхоту та допомагають стримувати наступ російських військ.

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4 грудня Всесвітній день охорони дикої природи / © pexels.com

Також 4 грудня Всесвітній день охорони дикої природи. Мета цього дня — привернути увагу до проблем зникнення видів, браконьєрства, незаконної торгівлі дикими тваринами, вирубування лісів, забруднення довкілля та руйнування природних середовищ існування. Особливу увагу приділяють видам, які перебувають під загрозою зникнення: слонам, носорогам, тиграм, панголінам, морським черепахам та багатьом іншим представникам дикої природи.

4 грудня Міжнародний день банків / © pexels.com

А ще 4 грудня Міжнародний день банків. Його запровадила Організація Об’єднаних Націй, щоб підкреслити важливу роль банківської системи у фінансуванні сталого розвитку, боротьбі з бідністю та підтримці економічного зростання. Банки забезпечують рух фінансових ресурсів, допомагають людям зберігати й примножувати заощадження, отримувати кредити, оплачувати товари та послуги, а підприємствам — розвивати бізнес, інвестувати й створювати робочі місця.

4 грудня святкують Міжнародний день гепарду / © pexels.com

4 грудня святкують Міжнародний день гепарду. ніціатором свята стала американська зоологиня Лорі Маркер, засновниця Фонду збереження гепардів (Cheetah Conservation Fund). Дата пов’язана з гепардом на ім’я Кхаям, якого вона виховувала та вивчала, щоб краще зрозуміти поведінку й потреби цього виду.

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