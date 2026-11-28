Яке свято 5 грудня 2026 року / © ТСН

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5 грудня 2026 року — субота. 1745-й день війни в Україні.

Яке свято 5 грудня

5 грудня віряни святкують День пам’яті преподобного Сави Освяченого / © pexels.com

5 грудня віряни святкують День пам’яті преподобного Сави Освяченого. Преподобний Сава народився у V столітті в Каппадокії. З юних років присвятив себе монашому життю, молитві та духовному служінню. Він заснував кілька монастирів, допомагав нужденним і відігравав важливу роль у зміцненні християнської віри. Його головна обитель, лавра Сави Освяченого, стала одним із найвідоміших центрів православного чернецтва.

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5 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день волонтера / © pexels.com

5 грудня в Україні і світі святкують Міжнародний день волонтера. Свято було засноване Організацією Об’єднаних Націй 1985 року, щоб визнати внесок волонтерів у розвиток суспільства та привернути увагу до добровільної допомоги людям, громадам і країнам. Волонтерство охоплює різні сфери: підтримку військових і цивільних під час війни, допомогу людям із вразливих груп, захист довкілля, донорство, участь у благодійних проєктах, ліквідацію наслідків стихійних лих та інші суспільно важливі ініціативи.

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5 грудня День працівників статистики в Україні / © pexels.com

Також 5 грудня День працівників статистики в Україні. Свято присвячене фахівцям, які збирають, обробляють, аналізують і систематизують статистичні дані, необхідні для оцінювання економічного, соціального та демографічного розвитку країни. Статистика допомагає державі ухвалювати обґрунтовані рішення, планувати бюджет, оцінювати рівень інфляції, зайнятості, доходів населення, стан промисловості, сільського господарства та інших галузей.

5 грудня починається Ханука / © pexels.com

А ще 5 грудня починається Ханука. Одне з найважливіших юдейських свят, яке триває вісім днів. Воно символізує перемогу віри, духовної стійкості та світла над темрявою. Хануку святкують наприкінці листопада або в грудні, починаючи з 25-го дня єврейського місяця кислев.

5 грудня святкують День Честера Грінвуда / © pexels.com

5 грудня святкують День Честера Грінвуда. Честер Грінвуд народився 1858 року в містечку Фармінгтон. У 15-річному віці, під час катання на ковзанах, він зіткнувся з проблемою: вуха сильно мерзли, а вовняна шапка викликала подразнення шкіри. Тоді хлопець придумав конструкцію з дротяних обручів, до яких бабуся пришила шматочки хутра. Так з’явився прототип сучасних навушників для захисту від холоду.

5 грудня День ґрунтознавця в Україні / © pexels.com

Також 5 грудня День ґрунтознавця в Україні. Ґрунтознавці вивчають, як формуються ґрунти, які процеси відбуваються в них, як змінюється їхній стан під впливом природних чинників і людської діяльності. Результати їхніх досліджень використовують у сільському господарстві, екології, лісництві, землекористуванні та природоохоронній діяльності.

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5 грудня Міжнародний день ніндзя / © pexels.com

А ще 5 грудня Міжнародний день ніндзя. Це неофіційне свято, присвячене легендарним японським воїнам, їхній історії, бойовим мистецтвам і популярному образу в кіно, аніме та відеоіграх. Міжнародний день ніндзя започаткували 2003 року творці сатиричного проєкту Ninja Burger. Дату обрали на честь прем’єри фільму «Останній самурай», у якому є сцена битви самураїв із ніндзя.

5 грудня святкують Міжнародний день фетбайку / © pexels.com

5 грудня святкують Міжнародний день фетбайку. Припадає на першу суботу грудня. Фетбайк — це велосипед із надширокими шинами, зазвичай від 3,8 дюйма (приблизно 9,6 см). Завдяки низькому тиску в шинах він може їздити по снігу, піску, болотистій місцевості та інших складних поверхнях, де звичайний велосипед втрачає зчеплення.

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