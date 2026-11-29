Яке свято 6 грудня 2026 року / © ТСН

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6 грудня 2026 року — неділя. 1746-й день війни в Україні.

Яке свято 6 грудня

6 грудня віряни святкують День пам’яті святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських / © ТСН.ua

6 грудня віряни святкують День пам’яті святителя і чудотворця Миколая, архієпископа Мир Лікійських. Він жив у III–IV століттях у місті Патари (нині територія Туреччини), а згодом став архієпископом міста Мири в Лікії. З юних років Миколай присвятив себе служінню Богові та людям, допомагав бідним, захищав несправедливо засуджених, підтримував дітей, моряків і мандрівників. За переказами, він таємно роздавав золото нужденним, рятував людей від голоду, небезпеки й несправедливості. За свою віру, доброту та чудеса святитель отримав особливу любов християн, а його ім’я стало символом щедрості, захисту й милосердя.

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6 грудня в Україні святкують День Збройних сил України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

6 грудня в Україні святкують День Збройних сил України. Свято було встановлено 1993 року постановою Верховної Ради України. Дата обрана на честь ухвалення 6 грудня 1991 року Закону України «Про Збройні сили України», який започаткував формування національної армії незалежної держави. Сьогодні це свято має особливе значення, адже українські військові вже багато років протистоять російській агресії. У цей день українці висловлюють вдячність усім захисникам і захисницям, вшановують пам’ять полеглих воїнів та підтримують тих, хто продовжує боротьбу за свободу України.

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6 грудня День піци / © pexels.com

Також 6 грудня День піци. Піца походить з Італії, а її сучасна історія пов’язана з Неаполем. Спочатку це була проста їжа для небагатих містян: корж із тіста, томати, оливкова олія та інші доступні інгредієнти. Згодом піца стала символом італійської кухні й завоювала популярність далеко за межами країни.

6 грудня День мікрохвильової печі / © pexels.com

А ще 6 грудня День мікрохвильової печі. Дата пов’язана з історією появи першої комерційної мікрохвильової печі, яка стала доступною для використання поза промисловістю. Мікрохвильова піч з’явилася завдяки випадковому відкриттю американського інженера Персі Спенсера. 1945 року він працював над радарним обладнанням і помітив, що шоколадний батончик у його кишені розтанув під дією мікрохвиль. Це спонукало його дослідити можливість використання мікрохвиль для нагрівання їжі.

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