Яке свято 7 грудня 2026 року / © ТСН

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7 грудня 2026 року — понеділок. 1747-й день війни в Україні.

Яке свято 7 грудня

7 грудня віряни святкують День ангела святого Амвросія, єпископа Медіоланського / © unsplash.com

7 грудня віряни святкують День ангела святого Амвросія, єпископа Медіоланського. Він народився в заможній християнській родині, здобув хорошу освіту та спочатку працював державним чиновником. У 374 році його обрали єпископом Медіолана, хоча на той момент він ще не був охрещений. Амвросій прийняв хрещення, а згодом став одним із найвпливовіших духовних наставників свого часу. Він відомий своєю мужністю у захисті християнської віри, боротьбою з аріанством, милосердям до бідних і вмінням переконувати людей словом. Саме його проповіді справили великий вплив на святого Августина, який згодом став одним із найвідоміших християнських богословів.

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7 грудня в Україні святкують Всесвітній день української хустки / © pexels.com

7 грудня в Україні святкують Всесвітній день української хустки. Українська хустка здавна була символом жіночності, любові, турботи, родинного тепла та оберегом. Її дарували дівчатам на свята, молодим жінкам на весілля, а матері передавали дочкам як сімейну реліквію. Хустка супроводжувала українку в різні моменти життя — від дівочих вечорниць до весілля, материнства й прощання з рідними.

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7 грудня День місцевого самоврядування / © КМДА

Також 7 грудня День місцевого самоврядування. Це професійне свято депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, працівників органів місцевого самоврядування та всіх, хто бере участь у розвитку територіальних громад. Свято встановили Указом Президента України від 25 листопада 2000 року № 1250/2000. Дату обрали на честь 7 грудня 1990 року, коли Верховна Рада України ухвалила закон про місцеве самоврядування, що заклав основу його розвитку в незалежній державі.

7 грудня Міжнародний день цивільної авіації / © pexels.com

А ще 7 грудня Міжнародний день цивільної авіації. Дату обрали на честь 7 грудня 1944 року, коли в Чикаго представники 52 держав підписали Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію. Цей документ заклав основи міжнародного регулювання авіаперевезень і створення Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO). Міжнародний день цивільної авіації вперше відсвяткували 1994 року, а 1996 року Генеральна Асамблея ООН офіційно проголосила 7 грудня міжнародним днем.

7 грудня святкують День Волта Діснея / © pexels.com

7 грудня святкують День Волта Діснея. Волт Дісней народився 5 грудня 1901 року в Чикаго, США. Він створив мультперсонажів, які стали частиною світової культури, зокрема Міккі Мауса, Дональда Дака та Гуфі. Його творчість змінила анімаційну індустрію, а заснована ним компанія перетворилася на одну з найбільших розважальних корпорацій світу.

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