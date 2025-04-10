Все про підживлення часнику навесні: як зробити врожай великим та соковитим

Весняне підживлення часнику з азотними, фосфорними та калійними добривами забезпечить формування великих головок і запобігне пожовтінню листя. / © Getty Images

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Часник — цінна овочева культура з лікувальними та пряними властивостями. Проте щоб виростити великий та соковитий урожай, потрібно знати не лише коли садити, а й як і чим підживлювати часник навесні.

Чим найкраще удобрювати часник, аби він ріс здоровим та давав добрий урожай, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Графік весняних підживлень

Перше підживлення

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Озимий часник — через тиждень після сходу снігів.

Ярий часник — при появі двох листків.

На цьому етапі рослині потрібні азотні добрива, які стимулюють розвиток зеленої маси.

Друге підживлення

Через два тижні після першого (для озимого й ярого — однакові терміни). Використовують комплексні мінеральні добрива з фосфором і калієм, щоб зміцнити кореневу систему та підготувати цибулину до формування.

Третє (заключне) підживлення

У третій декаді червня, коли цибулини починають активно рости. На цьому етапі важливі фосфорні та калійні підживлення, які забезпечать належний ріст головок.

Чому часник жовтіє і як це виправити

Листя часнику може жовтіти через: нестачу поживних речовин; неправильний полив; ураження хворобами або шкідниками.

Якщо ви регулярно поливаєте часник, але він все одно погано розвивається, йому, швидше за все, бракує добрив.

Після першого підживлення листя має стати зеленішим, а головка – більше набирати масу.

Що робити:

Розчиніть у 10 л теплої води (35–40 °C) 3/4 ст. л карбаміду та 1/4 ст. л сульфату магнію. Після цього обробіть 1 м² грядки — листя стане зеленішим, стебло потовстішає.

Альтернативно можна обприскати розчином нашатирного спирту (5 ст. л на відро води).

Народні методи підживлення:

Одним з ефективних методів є настій деревного попелу (1,5 склянки попелу на 10 л води, настоювати 3 години) — джерело калію, фосфору та мікроелементів.

Також можна використовувати сухий попіл — посипати під грядки після дощу.

Є ще один варіант – дріжджове підживлення, для цього потрібно:

100 г хлібопекарських дріжджів + 2 ст. л цукру в 10 л теплої води.

Настояти кілька годин, потім розвести 1:5 з водою.

Після поливу внести попіл, щоб компенсувати вимивання кальцію й калію.

Проте не потрібно використовувати свіжий гній, пташиний послід, перегній чи попіл у великих дозах — вони роблять ґрунт лужним і можуть спалити коріння. А надлишок азоту призводить до розростання бадилля замість формування головок.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли варто обрізати туї, щоб не нашкодити дереву, адже це не лише естетична процедура, яка надає рослині привабливої форми, а й важливий етап догляду, що сприяє формуванню здорової густої крони та запобігає розвитку хвороб.