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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
2 хв

"Усе валиться з рук" — це неправильно: як гарно сказати українською

Цей вислів хоча і зрозумілий для більшості людей, але вважається небажаною калькою. Натомість українська мова пропонує багато милозвучних варіантів, саме вони допоможуть зробити спілкування грамотнішим, природнішим і виразнішим.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як говорити українською правильно

Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

Фразу «все валиться з рук» можна почути дуже часто. Нею люди описують стан, коли нічого не вдається, будь-яка справа здається складною, а звичні дії закінчуються невдачами. Однак мовознавці звертають увагу: цей вислів є калькою з російської мови. В українській існує чимало природних і милозвучних відповідників, які варто використовувати натомість.

Чому вислів «усе валиться з рук» краще не вживати

Мовленнєва конструкція «валитися з рук» виникла під впливом російського вислову «все валится из рук». У сучасній українській літературній мові рекомендується вживати питомі фразеологізми та словосполучення, які точніше передають зміст.

Такі вислови роблять мовлення багатшим, природнішим і відповідають нормам української мови.

Як сказати правильно українською

Залежно від ситуації можна використати різні варіанти.

Якщо йдеться про те, що нічого не виходить, доречно буде сказати:

  • нічого не вдається;

  • усе йде шкереберть;

  • усе йде не так;

  • робота не клеїться;

  • справа не ладиться;

  • нічого не виходить.

Коли йдеться про втому чи неуважність, можна сказати:

  • не можу ні на чому зосередитися;

  • сьогодні не мій день;

  • усе випадає з рук — коли йдеться буквально про предмети;

  • руки не слухаються.

Чому варто використовувати питомі українські вислови

Українська мова надзвичайно багата на образні фразеологізми. Вони допомагають точніше висловлювати думки, роблять мовлення виразнішим і дозволяють уникати кальок з інших мов.

Що частіше ми використовуємо природні українські відповідники в повсякденному спілкуванні, то чистішою і багатшою стає наша мова.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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