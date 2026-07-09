- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 156
- Час на прочитання
- 2 хв
"Усе валиться з рук" — це неправильно: як гарно сказати українською
Цей вислів хоча і зрозумілий для більшості людей, але вважається небажаною калькою. Натомість українська мова пропонує багато милозвучних варіантів, саме вони допоможуть зробити спілкування грамотнішим, природнішим і виразнішим.
Фразу «все валиться з рук» можна почути дуже часто. Нею люди описують стан, коли нічого не вдається, будь-яка справа здається складною, а звичні дії закінчуються невдачами. Однак мовознавці звертають увагу: цей вислів є калькою з російської мови. В українській існує чимало природних і милозвучних відповідників, які варто використовувати натомість.
Чому вислів «усе валиться з рук» краще не вживати
Мовленнєва конструкція «валитися з рук» виникла під впливом російського вислову «все валится из рук». У сучасній українській літературній мові рекомендується вживати питомі фразеологізми та словосполучення, які точніше передають зміст.
Такі вислови роблять мовлення багатшим, природнішим і відповідають нормам української мови.
Як сказати правильно українською
Залежно від ситуації можна використати різні варіанти.
Якщо йдеться про те, що нічого не виходить, доречно буде сказати:
нічого не вдається;
усе йде шкереберть;
усе йде не так;
робота не клеїться;
справа не ладиться;
нічого не виходить.
Коли йдеться про втому чи неуважність, можна сказати:
не можу ні на чому зосередитися;
сьогодні не мій день;
усе випадає з рук — коли йдеться буквально про предмети;
руки не слухаються.
Чому варто використовувати питомі українські вислови
Українська мова надзвичайно багата на образні фразеологізми. Вони допомагають точніше висловлювати думки, роблять мовлення виразнішим і дозволяють уникати кальок з інших мов.
Що частіше ми використовуємо природні українські відповідники в повсякденному спілкуванні, то чистішою і багатшою стає наша мова.