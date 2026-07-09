Як говорити українською правильно / © www.freepik.com/free-photo

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Фразу «все валиться з рук» можна почути дуже часто. Нею люди описують стан, коли нічого не вдається, будь-яка справа здається складною, а звичні дії закінчуються невдачами. Однак мовознавці звертають увагу: цей вислів є калькою з російської мови. В українській існує чимало природних і милозвучних відповідників, які варто використовувати натомість.

Чому вислів «усе валиться з рук» краще не вживати

Мовленнєва конструкція «валитися з рук» виникла під впливом російського вислову «все валится из рук». У сучасній українській літературній мові рекомендується вживати питомі фразеологізми та словосполучення, які точніше передають зміст.

Такі вислови роблять мовлення багатшим, природнішим і відповідають нормам української мови.

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Як сказати правильно українською

Залежно від ситуації можна використати різні варіанти.

Якщо йдеться про те, що нічого не виходить, доречно буде сказати:

нічого не вдається;

усе йде шкереберть;

усе йде не так;

робота не клеїться;

справа не ладиться;

нічого не виходить.

Коли йдеться про втому чи неуважність, можна сказати:

не можу ні на чому зосередитися;

сьогодні не мій день;

усе випадає з рук — коли йдеться буквально про предмети;

руки не слухаються.

Чому варто використовувати питомі українські вислови

Українська мова надзвичайно багата на образні фразеологізми. Вони допомагають точніше висловлювати думки, роблять мовлення виразнішим і дозволяють уникати кальок з інших мов.

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Що частіше ми використовуємо природні українські відповідники в повсякденному спілкуванні, то чистішою і багатшою стає наша мова.

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