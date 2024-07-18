Все життя перемо неправильно: ось що треба зробити, щоб навіть старі речі стали, як нові

На старих речах досить часто є в’їдливі плями, з якими не справляються навіть дорогі професійні засоби для прання. Але кмітливі господині знають кілька секретних методів, які можуть перетворити будь-яку брудну річ на ідеально чисту. Розповідаємо, як за допомогою копійчаних засобів повернути навіть дуже старим речам бездоганну чистоту.

Як позбутися плям, сірості, жовтизни та бруду зі старих речей: народні методи

Кип'ятіння з господарським милом. У такий спосіб можна позбутися плям та бруду з кухонних рушників та постільної бавовняної білизни. Для цього треба натерти господарське мило й додати стружку в окріп. Потім необхідно помістити речі в рідину й кип’ятити упродовж 15 хвилин. Опісля виполощіть прання у чистій проточній воді, речі стануть чистими та білосніжними, неначе нові.

У такий спосіб можна позбутися плям та бруду з кухонних рушників та постільної бавовняної білизни. Для цього треба натерти господарське мило й додати стружку в окріп. Потім необхідно помістити речі в рідину й кип’ятити упродовж 15 хвилин. Опісля виполощіть прання у чистій проточній воді, речі стануть чистими та білосніжними, неначе нові. Сода й нашатирний спирт. Такий засіб підійде для виведення плям з одягу, рушників, штор, постільної білизни тощо. Треба взяти 5 столових ложок звичайної харчової соди, 2 столові ложки нашатирного спирту й додати у 5 літрів води. Замочіть у цьому розчині брудні речі на три години, а потім виперіть у пральній машинці як зазвичай. У такий спосіб ви зможете позбутися навіть дуже старих плям, сірості та жовтизни.

Такий засіб підійде для виведення плям з одягу, рушників, штор, постільної білизни тощо. Треба взяти 5 столових ложок звичайної харчової соди, 2 столові ложки нашатирного спирту й додати у 5 літрів води. Замочіть у цьому розчині брудні речі на три години, а потім виперіть у пральній машинці як зазвичай. У такий спосіб ви зможете позбутися навіть дуже старих плям, сірості та жовтизни. Гірчиця. Необхідно розвести гірчичний порошок у невеликій кількості води до утворення пасти. Потім нанесіть суміш на забруднені ділянки речей і залиште на дві години. Опісля треба випрати речі як зазвичай, плями після такого засобу зникнуть, як і не було.

Необхідно розвести гірчичний порошок у невеликій кількості води до утворення пасти. Потім нанесіть суміш на забруднені ділянки речей і залиште на дві години. Опісля треба випрати речі як зазвичай, плями після такого засобу зникнуть, як і не було. Перекис водню й нашатирний спирт. У гарячу воду треба додати по дві столові ложки нашатирного спирту й перекису водню. Аби вивести плями з речей, їх варто замочити у цьому розчині на годину, опісля витягнути й виполоскати у холодній воді. Після такого замочування речі позбудуться бруду, плям, сірості та жовтизни.

У гарячу воду треба додати по дві столові ложки нашатирного спирту й перекису водню. Аби вивести плями з речей, їх варто замочити у цьому розчині на годину, опісля витягнути й виполоскати у холодній воді. Після такого замочування речі позбудуться бруду, плям, сірості та жовтизни. Рослинна олія. Цей спосіб на перший погляд може видатися досить незвичним, але він працює на відмінно. В окріп варто додати по 2 столові ложки будь-якого відбілювального засобу, прального порошку та рослинної олії. У цьому розчині треба замочити речі на кілька годин, а потім випрати як зазвичай. Такий засіб допоможе позбутися застарілих плям і поверне речам первозданний колір.

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