Все життя зберігали тарілки неправильно: одна порада експертів назавжди змінить вашу кухню

Чому не варто зберігати тарілки на полицях / © pexels.com

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Виявляється, існує набагато зручніший і безпечніший спосіб зберігання тарілок, який не лише полегшує щоденні справи, а й допомагає підтримувати порядок на кухні.

Чому полиці — не найкраще місце для тарілок

На перший погляд, полиці здаються ідеальним варіантом. Але якщо придивитися уважніше, вони мають кілька суттєвих недоліків.

По-перше, щоб дістати важку стопку тарілок із глибокої шафи, часто доводиться нахилятися або тягнутися вперед. Це створює додаткове навантаження на спину та руки.

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По-друге, коли посуд стоїть далеко в глибині полиці, його незручно діставати. Особливо це стосується великих сервізів або важких керамічних тарілок.

Ще одна проблема — ризик випадково зачепити верхню тарілку або інший посуд, що може призвести до падіння і пошкодження.

Чому дедалі більше людей обирають шухляди

Сучасні кухні дедалі частіше обладнують глибокими висувними шухлядами замість нижніх шаф із полицями. І це не випадково.

Коли шухляда висувається повністю, перед вами одразу відкривається весь її вміст. Не потрібно нахилятися всередину меблів або шукати потрібну тарілку навпомацки.

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Серед переваг такого рішення:

швидкий доступ до всього посуду;

менше навантаження на спину;

простіше підтримувати порядок;

зручніше сортувати тарілки за розміром;

менший ризик випадково перекинути стопку посуду.

Як правильно організувати зберігання тарілок

Якщо ви вирішили перенести тарілки у висувні шухляди, варто дотримуватися кількох простих правил.

Розміщуйте тарілки ближче до передньої частини шухляди — так їх буде легше діставати.

Використовуйте спеціальні розділювачі або гумові килимки, щоб посуд не ковзав під час відкривання.

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Великі обідні тарілки краще складати окремо від десертних та супових. Це допоможе швидше знаходити потрібний посуд і підтримувати порядок.

Не перевантажуйте одну стопку. Якщо тарілок багато, краще зробити дві нижчі стопки замість однієї високої.

Якщо шухляд немає

Не кожна кухня обладнана глибокими висувними системами. Проте навіть у звичайних шафах можна зробити зберігання комфортнішим.

Наприклад:

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розташовуйте тарілки на середній полиці, а не на найнижчій;

не ставте занадто високі стопки;

використовуйте полиці-органайзери для збільшення корисного простору;

залишайте найважчий посуд у місцях, до яких легко дістатися.

Чи варто змінювати звичний спосіб зберігання

Якщо ви часто користуєтеся тарілками або готуєте для великої родини, перенесення посуду до висувних шухляд може зробити щоденні справи значно комфортнішими.

Звичайно, універсального рішення не існує. Все залежить від планування кухні, кількості посуду та ваших звичок. Але якщо під час приготування їжі ви регулярно нахиляєтеся, щоб дістати тарілки, можливо, настав час переглянути організацію кухонного простору.

Правильно організоване зберігання — це не лише питання порядку. Воно допомагає економити час, зменшує фізичне навантаження та робить кухню більш зручною для щоденного використання.

FAQ

Де найкраще зберігати тарілки на кухні?

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Найзручніше зберігати тарілки у глибоких висувних шухлядах із міцним дном або на середній полиці кухонної шафи, якщо шухляд немає. Важливо, щоб до посуду був легкий доступ і не доводилося щоразу сильно нахилятися.

Як правильно складати тарілки, щоб вони не билися?

Складайте тарілки за розміром у невисокі стопки, не перевантажуйте їх та використовуйте антиковзні килимки або спеціальні органайзери. Це допоможе запобігти зміщенню посуду під час відкривання шухляди чи дверцят шафи.

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