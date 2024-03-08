Вселенська батьківська поминальна субота 2024 року: коли, що можна і не можна робити

Вже завтра, 9 березня, віряни будуть поминати покійних родичів та знайомих. У батьківські поминальні суботи заборонені веселощі та розваги, день краще провести у молитві.

В такий день також відвідують службу в храмі, моляться та організовують сімейний поминальний обід. За можливості важливо відвідати кладовище, засвітити лампадки та принести на могили рідних квіти.

М'ясопусна вселенська батьківська субота: історія, традиції

Насамперед, у Вселенську батьківську поминальну суботу в церквах проводять спеціальні богослужіння, під час яких священник читає молитви за всіх християн. Також віряни просять Бога, щоб він упокоїв душі покійних, змилостився над ними і відпустим їм всі земні гріхи.

Наші предки за слов'янською традицією випікали цього дня млинці. Перший господині обов'язково клали перед іконами, а другий — на підвіконня. Решту відносили родичам та віддавали бідним. В будинку прибирали, щоб ввечері влаштувати поминальний обід, на який запрошували всю родину. На столі традиційно стояло багато страв, але основною вважалася кутя. Також важливо, щоб кількість страв була непарною.

Кутю на поминальну суботу готували солодкою з цільних зерен пшениці чи іншої крупи (залежно від регіону), додаючи родзинки, горіхи, мед.

Як правильно поминати покійних: що можна і не можна робити

Напередодні батьківської поминальної суботи, тобто в п'ятницю ввечері, в храмах служать невелику панахиду. В суботу зранку — заупокійну Божественну літургію, а після неї вже загальну панахиду.

Цього дня віряни поминають своїх батьків, які вже померли. Для цього священнику дають записки з іменами близьких покійних, щоб ті помолилися за упокій душі. Не варто надмірно сумувати, але й не можна веселитися. Потрібно помолитися Господу і подякувати йому за те, що він відпустив гріхи покійних близьких.

За необхідності священники не забороняють займатися фізичною працею чи домашніми справами. Головне — спочатку відвідати богослужіння в храмі, помолитися і відвідати кладовище.

Яку молитву треба читати в поминальну суботу

Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости. Згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм нестає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих. Подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою.

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