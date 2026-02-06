Вселенська батьківська субота 2026 року: дата, як правильно поминати рідних

Вселенська батьківська субота 2026 року: коли / © pexels.com

Це не просто день пам’яті рідних — це загальноцерковне єднання, коли молитва охоплює всіх людей, незалежно від часу їхнього життя чи місця поховання.

Вселенська батьківська субота припадає на 14 лютого 2026 року.

Це день стане нагодою зупинитися серед щоденної метушні, відвідати заупокійну службу та запалити свічку пам’яті. Дотримання давніх обрядів у цей день вважається знаком поваги до свого коріння та кроком до внутрішньої гармонії.

Що означає Вселенська м’ясопусна батьківська субота

День називають Вселенським, адже церква закликає молитися за всіх християн, які колись жили на землі. Він отримав ще одну назву — м’ясопусна, бо припадає на тиждень перед Масницею, останній час, коли за статутом дозволено вживати м’ясні страви перед Великим постом. Духовний сенс свята полягає в тому, що любов не обмежується земним життям. Молитва за померлих — це акт милосердя, який допомагає душам знайти спокій, а живим — очистити думки та серце.

Як правильно поминати рідних у цей день

Головним місцем для вірянина в суботу зранку є храм. Поминання розпочинається ще напередодні, у п’ятницю ввечері, під час великої панахиди (парастасу).

Основні дії вірянина:

Поминальні записки: Імена померлих пишуть у родовому відмінку, згадуючи тих, хто був хрещений. Принесення продуктів: На «канун» традиційно приносять пісні страви — хліб, крупи, олію, фрукти, печиво. Це символ милостині та пам’яті про померлих. Свічка пам’яті: Запалена свічка біля розп’яття символізує віру в безсмертя душі та Боже світло.

Після служби заведено відвідувати кладовища, упорядковувати могили після зими, якщо дозволяє погода. Водночас церква наголошує: головне — молитва в храмі.

Поминальний обід: що готують

Після повернення з церкви родини збираються за поминальним столом. Центральною стравою є кутя (коливо) — відварені зерна пшениці або рису з медом, маком та горіхами. Зерно символізує воскресіння, мед — солодкість вічного життя. За традицією також готують млинці, перший з яких присвячують пам’яті покійних. Обід має проходити спокійно, без надмірностей і гучних розмов.

Чого уникати у Вселенську суботу

Щоб день залишався духовно чистим, важливо дотримуватися певних заборон: