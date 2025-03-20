Всесвітній рейтинг щастя очолила країна, яка відбила агресію Росії

Україна опустилася на 111-те місце зі 105-го місця у 2023 році

Фінляндія вже восьмий рік очолює рейтинг найщасливіших країн світу. Понад 100 років тому вона була частиною Російської імперії, але у ХХ столітті зуміла відбити кілька нападів Москви.

Про це йдеться у World Happiness Report 2025.

Фінляндія 2023 року вступила в НАТО через близькість до Росії, яка четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. У міру зростання напруженості з Росією у Фінляндії, як і в інших європейських країнах, почастішали інциденти, як-от кібератаки на банки і глушіння GPS, що впливає на літаки. Навколо Балтійського моря критично важлива підводна інфраструктура була пошкоджена внаслідок диверсій.

Данія, Ісландія, Швеція та Нідерланди замикають п'ятірку лідерів рейтингу, що ґрунтується виключно на відповідях людей на прохання оцінити якість їхнього власного життя.

Україна опустилася на 111-те місце зі 105-го місця у 2023 році. До війни, у 2021-му році, країна була на 98-му місці.

Як формується рейтинг щастя

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Рейтинги країн засновані на трирічному середньому показнику оцінки якості життя кожною групою населення. Потім міждисциплінарні експерти з економіки, психології, соціології та інших галузей намагаються пояснити відмінності між країнами і з плином часу, використовуючи такі фактори, як ВВП на душу населення, очікувана тривалість здорового життя, наявність того, на кого можна покластися, відчуття свободи, щедрість і сприйняття корупції.

Ці фактори допомагають пояснити відмінності між країнами, тоді як самі рейтинги засновані виключно на відповідях, які дають люди, коли їх просять оцінити своє життя.

Згідно з результатами дослідження, віра в доброту інших людей набагато тісніше пов'язана зі щастям, ніж вважалося раніше.

Глобальні дані про передбачуване і фактичне повернення втрачених гаманців показують, що люди занадто песимістично ставляться до доброти своїх спільнот порівняно з реальністю. Фактичні показники повернення гаманців приблизно вдвічі вищі, ніж люди очікують.

Віра в те, що інші готові повернути вам загублений гаманець, також виявилася сильним предиктором щастя населення: країни Північної Європи знову очолили рейтинг найщасливіших країн світу, але вони також посіли перші місця за очікуваним і фактичним поверненням загублених гаманців.

За словами дослідників, у довгостроковій перспективі найбільші зрушення спостерігаються не між країнами, а всередині окремих країн.

"За останні два десятиліття нерівність щастя всередині країн збільшилася приблизно на чверть, тоді як нерівність щастя між країнами залишилася приблизно незмінною", – зазначають науковці.

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