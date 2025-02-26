Всесвітньо відомий нейрохірург пояснив, чому після травми голови людина може втратити пам'ять

Британський нейрохірург та автор бестселерів Генрі Марш, який підтвердив наукові факти про фізичні вправи і мозок, розповів, що відбувається в мозку людини після травми, яка спричиняє непритомність та втрату пам'яті.

Своїм досвідом він поділився в інтерв'ю Марічці Падалко.

Марш пояснив, що все залежить від характеру травми. Найпоширенішою є тупа травма – коли людина б'ється головою об підлогу або отримує удар під час дорожньо-транспортної пригоди.

"Пам'ять може повністю зникнути. Це, ймовірно, тому, що мозок має мільярди волокон, маленьких дротів, які з'єднують всі клітини мозку. Якщо ви сильно потрясли голову або вдарили її, ці дротики можуть порватися, і тому люди, які отримали серйозну тупу травму, не пам'ятають. Можливо, це можна відновити? Не зовсім, але з меншими травмами пам'ять може покращитись, і це зазвичай з часом", - зазначив він.

▶️ Повне інтерв'ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко: ЩО З ТРАМПОМ І ПУТІНИМ? НЕЙРОХІРУРГ МАРШ ПРО ТЕ, ЯК ФУНКЦІОНУЄ МОЗОК ЛЮДЕЙ І ДИКТАТОРІВ

Нагадаємо, Генрі Марш поділився, чому ми так мало знаємо про людський мозок. За словами нейрохірурга, мозок – ще велика загадка науки.

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