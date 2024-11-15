Всі будуть думати, що ви миєте щодня, а насправді — раз на місяць: розчин для очищення дзеркал

Головною особливістю будь-яких дзеркальних поверхонь є те, що на них легко з'являються розводи. Проте, впоратися з ними можна навіть і без хімії.

Виявляється, в домашніх умовах можна запросто приготувати розчин з підручних інгредієнтів, який, за своїми властивостями, не поступатиметься магазинній рідині для миття дзеркальних поверхонь. Для цього вам знадобиться нашатирний спирт. З нього можна приготувати цілих два засоби для очищення:

В 200 мл води змішайте 5 крапель нашатирного спирту і 50 мл гліцерину. Нанесіть засіб на дзеркало за допомогою пульверизатора, ретельно витріть сухою ганчіркою. В рівних пропорціях змішайте нашатирний спирт та зубний порошок. Повинна вийти пастоподібна суміш. Її нанесіть на дзеркало, увітріть круговими рухами. Процедуру потрібно повторювати, поки на поверхні не залишиться жодних розводів.

Останній варіант найкраще підходить, якщо дзеркало було забруднене косметикою, олією, іншими жирними речовинами чи слідами від пальців.

Ви також можете використовувати для протирання дзеркала будь-які спиртовмісні засоби: одеколон, міцний алкоголь, медичний спирт. Обраний засіб потрібно нанести на поверхню, а потім швидко витерти ганчіркою або папером.

Від розводів також допомагає звичайна кухонна сіль. В склянці води змішайте 1 ст. ложку продукту, нанесіть розчин на вже протерту поверхню і витріть зім'ятою газетою. Можете також додати до розчину міцний зелений чай.

Цікаво, але наші бабусі використовували для боротьби з розводами і слідами на дзеркалі сиру картоплю. Овоч потрібно розрізати навпіл і натерти половинкою поверхню. Залиште на 5 хвилин, а потім зітріть вологою ганчіркою. Для цієї процедури також підійте і розведений у воді картопляний крохмаль.

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