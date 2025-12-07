Всі печуть саме це імбирне печиво: простий рецепт смаколика

Імбирне печиво - аромат, який миттєво переносить у атмосферу зимових свят. Теплий запах прянощів, хрумка скоринка та м’яка серединка створюють відчуття затишку й домашнього тепла.

ТСН.uа підготував рецепт класичного імбирного печива.

Інгредієнти:

У каструлі змішуємо масло, мед, цукор, сіль і спеції. Ставимо на невеликий вогонь. Нагріваємо суміш, постійно помішуючи, поки усі інгредієнти не розтануть. Коли суміш стала однорідною, знімаємо її з вогню. Додаємо соду.

Даємо суміші трохи охолонути. Після цього додаємо яйце і добре перемішуємо вінчиком. Важливо, аби вона не була гарячою, адже тоді яйце може згорнутися.

Коли усі рідкі інгредієнти змішані, додаємо частинами борошно. Замішуємо тісто. Воно має бути схожим на пластилін.

Тісто загортаємо в харчову плівку та відправляємо до холодильника щонайменше на 30 хв. В ідеалі - на ніч.