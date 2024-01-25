Всі подруги заздритимуть вашому образу: які кольори манікюру варто вибирати 2024 року

Такий манікюр зробить ваш образ елегантним і досконалим.
У цьому році стилісти рекомендують робити манікюр у декількох топових відтінках, але для декору вибирати стиль мінімалізму або взагалі відмовитися від нього. Розповідаємо, які кольори манікюру будуть на піку популярності у 2024 році.
Які кольори манікюру на піку трендів у 2024 році
- Рожевий хром. Такий відтінок у манікюрі вважається класичним, він на піку популярності вже не один рік. Варіантів манікюру у рожевому кольорі може бути безліч: ніжний рожевий, яскраві відтінки і насичений оксамит.
- Глянцевий чорний. Цей колір вважається містичним та загадковим, найбільше підходить жінкам, які впевнені в собі і не бояться радикальних рішень. Неперевершено грає у моно виконанні без будь-якого декору.
- Перламутровий. Його використовують як доповнення до будь-якого манікюру, щоб увиразнити відтінок. Або він може чудово грати одноосібно, доповнюючи повсякденний чи романтичний образ.
- Класичний червоний. Такий колір лаку відноситься до стилю "тихої розкоші". Варто звернути увагу на припилені відтінки червоного манікюру, які додаватимуть своїй власниці впевненості та вишуканості.
- Темно-сірий. Цей колір додає образу похмурого містицизму та індивідуальності. Він виділятиме жінку з-поміж натовпу, додаючи деякої естетики та загадковості її стилю.
- Всі відтінки зеленого. Зелений став трендовим у 2024 році, тому всі відтінки: від світлого до смарагдового насиченого, можна сміливо наносити на свої нігтики. Зелений манікюр додасть образу елегантності та яскравої розкоші водночас.
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