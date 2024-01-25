Всі подруги заздритимуть вашому образу: які кольори манікюру варто вибирати 2024 року

Такий манікюр зробить ваш образ елегантним і досконалим.

У цьому році стилісти рекомендують робити манікюр у декількох топових відтінках, але для декору вибирати стиль мінімалізму або взагалі відмовитися від нього. Розповідаємо, які кольори манікюру будуть на піку популярності у 2024 році.

Які кольори манікюру на піку трендів у 2024 році

Рожевий хром. Такий відтінок у манікюрі вважається класичним, він на піку популярності вже не один рік. Варіантів манікюру у рожевому кольорі може бути безліч: ніжний рожевий, яскраві відтінки і насичений оксамит.

Які кольори манікюру на піку популярності 2024 року / Фото: pixabay.com

Глянцевий чорний. Цей колір вважається містичним та загадковим, найбільше підходить жінкам, які впевнені в собі і не бояться радикальних рішень. Неперевершено грає у моно виконанні без будь-якого декору.

Які кольори манікюру на піку популярності 2024 року / Фото: pixabay.com

Перламутровий. Його використовують як доповнення до будь-якого манікюру, щоб увиразнити відтінок. Або він може чудово грати одноосібно, доповнюючи повсякденний чи романтичний образ.

Які кольори манікюру на піку популярності 2024 року / Фото: pixabay.com

Класичний червоний. Такий колір лаку відноситься до стилю "тихої розкоші". Варто звернути увагу на припилені відтінки червоного манікюру, які додаватимуть своїй власниці впевненості та вишуканості.

Які кольори манікюру на піку популярності 2024 року / Фото: pixabay.com

Темно-сірий. Цей колір додає образу похмурого містицизму та індивідуальності. Він виділятиме жінку з-поміж натовпу, додаючи деякої естетики та загадковості її стилю.

Які кольори манікюру на піку популярності 2024 року / Фото: pixabay.com

Всі відтінки зеленого. Зелений став трендовим у 2024 році, тому всі відтінки: від світлого до смарагдового насиченого, можна сміливо наносити на свої нігтики. Зелений манікюр додасть образу елегантності та яскравої розкоші водночас.

Які кольори манікюру на піку популярності 2024 року / Фото: pixabay.com

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