Всі помилялися: вчені назвали єдиний вид вправ, який реально допомагає схуднути

Єдиний вид вправ, який реально допомагає схуднути

Реклама

Мантрa «більше рухайся, менше їж» давно відома як рецепт контролю ваги, але чи справді вправи допомагають скинути зайве? Нове дослідження зі США показує, що ні. Люди могли еволюційно набути особливості, завдяки яким кількість спалених калорій залишається майже постійною, незалежно від того, скільки часу ви проводите на біговій доріжці або сидите за екраном.

Про це йдеться на dailymail із посиланням на дослідження вчених з Університету Дьюка в Північній Кароліні у журналі Current Biology.

Вони проаналізували дані 14 різних досліджень за участю понад 400 людей, яким щотижня призначали певний обсяг фізичних навантажень. Виявилося, що ті, хто більше тренувався, не скинули стільки ваги, скільки очікувалося.

Реклама

«Здається, коли ми витрачаємо більше калорій на фізичну активність, тіло компенсує це, спалюючи менше енергії на інші процеси, наприклад виробництво гормонів або енергію під час сну», — пояснює професор еволюційної антропології та глобального здоров’я Герман Понтцер,

Він вважає, що еволюція створила свого роду «стелю» енергоспоживання, щоб уникнути різких коливань витрат енергії — концепція, відома як теорія компенсації.

Силові тренування працюють найкраще — докази вчених

Зазвичай базальний обмін (BMR) відповідає за трохи більше половини витраченої енергії, ще близько 30% йде на активність, зокрема вправи. Решта енергії витрачається на пильність, стресові ситуації, підтримку лібідо та репродуктивну функцію — усе це може бути скорочено, якщо енергію потрібно перенаправити на фізичне навантаження.

Наприклад, атлети, які тренуються надто інтенсивно, можуть відчувати зниження рівня статевих гормонів: у чоловіків падає лібідо, а у жінок — припиняються місячні цикли. Це — енергозберігаючий режим організму.

Реклама

Надмірні тренування можуть знизити імунітет

Нове дослідження підтверджує попередні дані: кількість спалених калорій не настільки залежить від рівня активності, як вважалося раніше. Наприклад, у 2025 році дослідження PNAS показало, що навіть люди з активним способом життя витрачають приблизно таку саму кількість енергії, як і малорухливі мешканці міст.

Проте це не означає, що вправи непотрібні. Професор Зіяд Аль-Алі з Вашингтонського університету наголошує: фізична активність має численні переваги для здоров’я, від покращення серцево-судинної системи та зменшення запалення до підвищення настрою, когнітивних здібностей і зміцнення м’язів та кісток.

Особливо ефективні силові тренування, які нарощують м’язи, підвищують базальний обмін і «піднімають стелю», дозволяючи спалювати більше калорій.

Поєднання різних видів вправ, таких як біг, ходьба, силові тренування та теніс, зменшує ризик травм, підвищує координацію та баланс і допомагає організму відновлюватися між заняттями.

Реклама

Отже, якщо є чітка мета схуднути, варто робити акцент на систематичні силові вправи та комбіновані тренування, замість монотонного кардіо.

Нагадаємо, раніше вчені порахували кількість хвилин, які допоможуть схуднути жінкам і чоловікам після 50.