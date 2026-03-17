ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
272
Час на прочитання
4 хв

Всі свята квітня 2026 року: державні, професійні та важливі дати, які не можна пропустити

Квітень для українців — це період активної роботи в саду і на городі. Тому актуальним стає запитання: скільки вихідних і важливих свят на нас чекає попереду.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Календар свят на квітень 2026 року

Календар свят на квітень 2026 року / © unsplash.com

Читайте в цьому матеріалі про державні, професійні і міжнародні свята в квітні 2026 року, а також кількість робочих днів і вихідних.

Чи будуть додаткові вихідні у квітні 2026

Хоча 12 квітня 2026 року українці святкуватимуть одне з найбільших церковних свят — Великдень, додаткових вихідних з перенесенням на понеділок не передбачається. Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відпочивати українці будуть лише у суботу та неділю.

Вихідні дні: 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 квітня.

Робочі дні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 квітня.

Таким чином, в квітні в українців буде 8 вихідних і 22 робочих дні.

Календар свят у квітні 2026 року

Календар свят у квітні 2026 року / © ТСН

1 квітня — День сміху; Міжнародний день птахів (День орнітолога); День розчинної кави;

2 квітня — День кінолога України; Всесвітній день поширення знань про аутизм; Міжнародний день дитячої книги; Міжнародний день обслуговування доріг; Міжнародний день рекрутера;

3 квітня — Міжнародний день дитячої йоги; Всесвітній день водних тварин; День народження мобільного телефону; Всесвітній день вечірки;

4 квітня — Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; День створення НАТО; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин; Всесвітній день щура;

5 квітня — День геолога; День неонатолога; День створення Першої конституції України.

6 квітня — Всесвітній день настільного тенісу; Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку; Міжнародний день асексуальності;

7 квітня — Всесвітній день здоров’я; День дій проти сексуального насильства; Міжнародний день бобра;

8 квітня — День працівників військових комісаріатів; Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; Міжнародний день рожевого;

9 квітня — Міжнародний день спеціальних бібліотек; Міжнародний день ASMR; Всесвітній день антикваріату;

10 квітня — Міжнародний день братів і сестер; Всесвітній день роботи з дому; Всесвітній день гомеопатії; День гольфіста; Всесвітній день ягуара;

11 квітня — Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів;

12 квітня — Великдень; День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації і космонавтики; Всесвітній день дій в сфері військових витрат; День пластуна; Міжнародний день безпритульних дітей; Всесвітній день хом’яків;

13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України; Всесвітній день рок-н-ролу; Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади; Міжнародний день подяки рослинам;

14 квітня — Міжнародний день Будьте добрі до юристів; Всесвітній квантовий день; Міжнародний день воротаря; Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса; Міжнародний день раптового сміху; День високих досягнень;

15 квітня — День працівників карного розшуку; Всесвітній день мистецтва; Міжнародний день біомедичної лабораторії; День пам’яті Титаніка; Міжнародний день екологічних знань; Всесвітній день аніме;

16 квітня — День обізнаності про стрес; Всесвітній день голосу; День Чарлі Чапліна;

17 квітня — День пожежної охорони України; Всесвітній день боротьби з гемофілією; Міжнародний день поезії хайку; День травника; День кажана;

18 квітня — День довкілля; День пам’яток історії та культури України; День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні; Міжнародний день пам’ятників та видатних місць; Міжнародний день цирку; День музичних магазинів; День власників домашніх тварин;

19 квітня — День поезії і творчого мислення; День проліска;

20 квітня — День вдячності волонтерам;

21 квітня — Всесвітній день творчості та інновацій; Міжнародний день коноплі;

22 квітня — Міжнародний день секретаря; Міжнародний день Матері-Землі;

23 квітня — Всеукраїнський день психолога; Всесвітній день книги та авторського права; Міжнародний день творця; Всесвітній день лабораторій;

24 квітня — Всесвітній день жіночого здоров’я; Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру; Міжнародний день солідарності молоді; Всесвітній день захисту лабораторних тварин; День водопровідника;

25 квітня — Всесвітній день ветеринара; День перукаря; Міжнародний день ДНК; Міжнародний день астрономії; Всесвітній день пінгвінів; Міжнародний день скульптури; Всесвітній день зцілення;

26 квітня — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Міжнародний день пам’яті Чорнобиля; Всесвітній день пілотів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день фламінго;

27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; День азбуки Морзе;

28 квітня — День охорони праці в Україні; Всесвітній день охорони праці; День працівників швидкої медичної допомоги; День хімічної безпеки;

29 квітня — Міжнародний день танцю; Всеукраїнський день футболу; Міжнародний день імунології; Міжнародний день собаки-поводиря;

30 квітня — День прикордонника України; Міжнародний день джазу; Вальпурігєва ніч; Всесвітній день мобільності та доступності.

Другий весняний місяць обіцяє бути сповненим свят і пам’ятних дат, що об’єднують українців у спільних традиціях. Заздалегідь ознайомившись із календарем, можна грамотно спланувати робочі та вихідні дні і не пропустити важливі події: Великдень, День працівника слідчих органів, Всесвітній день здоров’я або Міжнародний день пам’яті жeртв радіаційних аварій і катастроф.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie