Всі свята квітня 2026 року: державні, професійні та важливі дати, які не можна пропустити

Календар свят на квітень 2026 року / © unsplash.com

Читайте в цьому матеріалі про державні, професійні і міжнародні свята в квітні 2026 року, а також кількість робочих днів і вихідних.

Чи будуть додаткові вихідні у квітні 2026

Хоча 12 квітня 2026 року українці святкуватимуть одне з найбільших церковних свят — Великдень, додаткових вихідних з перенесенням на понеділок не передбачається. Згідно із Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», відпочивати українці будуть лише у суботу та неділю.

Вихідні дні: 4 і 5, 11 і 12, 18 і 19, 25 і 26 квітня.

Робочі дні: 1-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-30 квітня.

Таким чином, в квітні в українців буде 8 вихідних і 22 робочих дні.

Календар свят у квітні 2026 року

1 квітня — День сміху; Міжнародний день птахів (День орнітолога); День розчинної кави;

2 квітня — День кінолога України; Всесвітній день поширення знань про аутизм; Міжнародний день дитячої книги; Міжнародний день обслуговування доріг; Міжнародний день рекрутера;

3 квітня — Міжнародний день дитячої йоги; Всесвітній день водних тварин; День народження мобільного телефону; Всесвітній день вечірки;

4 квітня — Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки; День створення НАТО; День вебмайстра; Міжнародний день бродячих тварин; Всесвітній день щура;

5 квітня — День геолога; День неонатолога; День створення Першої конституції України.

6 квітня — Всесвітній день настільного тенісу; Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку; Міжнародний день асексуальності;

7 квітня — Всесвітній день здоров’я; День дій проти сексуального насильства; Міжнародний день бобра;

8 квітня — День працівників військових комісаріатів; Міжнародний день ромів; Міжнародний день буддизму; Міжнародний день рожевого;

9 квітня — Міжнародний день спеціальних бібліотек; Міжнародний день ASMR; Всесвітній день антикваріату;

10 квітня — Міжнародний день братів і сестер; Всесвітній день роботи з дому; Всесвітній день гомеопатії; День гольфіста; Всесвітній день ягуара;

11 квітня — Всесвітній день боротьби з сексуальним насильством над дітьми; Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона; Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів;

12 квітня — Великдень; День працівників ракетно-космічної галузі України; Всесвітній день авіації і космонавтики; Всесвітній день дій в сфері військових витрат; День пластуна; Міжнародний день безпритульних дітей; Всесвітній день хом’яків;

13 квітня — День працівника оборонно-промислового комплексу України; Всесвітній день рок-н-ролу; Міжнародний день поінформованості про фунціональні неврологічні розлади; Міжнародний день подяки рослинам;

14 квітня — Міжнародний день Будьте добрі до юристів; Всесвітній квантовий день; Міжнародний день воротаря; Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса; Міжнародний день раптового сміху; День високих досягнень;

15 квітня — День працівників карного розшуку; Всесвітній день мистецтва; Міжнародний день біомедичної лабораторії; День пам’яті Титаніка; Міжнародний день екологічних знань; Всесвітній день аніме;

16 квітня — День обізнаності про стрес; Всесвітній день голосу; День Чарлі Чапліна;

17 квітня — День пожежної охорони України; Всесвітній день боротьби з гемофілією; Міжнародний день поезії хайку; День травника; День кажана;

18 квітня — День довкілля; День пам’яток історії та культури України; День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні; Міжнародний день пам’ятників та видатних місць; Міжнародний день цирку; День музичних магазинів; День власників домашніх тварин;

19 квітня — День поезії і творчого мислення; День проліска;

20 квітня — День вдячності волонтерам;

21 квітня — Всесвітній день творчості та інновацій; Міжнародний день коноплі;

22 квітня — Міжнародний день секретаря; Міжнародний день Матері-Землі;

23 квітня — Всеукраїнський день психолога; Всесвітній день книги та авторського права; Міжнародний день творця; Всесвітній день лабораторій;

24 квітня — Всесвітній день жіночого здоров’я; Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру; Міжнародний день солідарності молоді; Всесвітній день захисту лабораторних тварин; День водопровідника;

25 квітня — Всесвітній день ветеринара; День перукаря; Міжнародний день ДНК; Міжнародний день астрономії; Всесвітній день пінгвінів; Міжнародний день скульптури; Всесвітній день зцілення;

26 квітня — Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф; Міжнародний день пам’яті Чорнобиля; Всесвітній день пілотів; Всесвітній день інтелектуальної власності; Міжнародний день фламінго;

27 квітня — День кадровика в Україні; Всесвітній день дизайну; День азбуки Морзе;

28 квітня — День охорони праці в Україні; Всесвітній день охорони праці; День працівників швидкої медичної допомоги; День хімічної безпеки;

29 квітня — Міжнародний день танцю; Всеукраїнський день футболу; Міжнародний день імунології; Міжнародний день собаки-поводиря;

30 квітня — День прикордонника України; Міжнародний день джазу; Вальпурігєва ніч; Всесвітній день мобільності та доступності.

Другий весняний місяць обіцяє бути сповненим свят і пам’ятних дат, що об’єднують українців у спільних традиціях. Заздалегідь ознайомившись із календарем, можна грамотно спланувати робочі та вихідні дні і не пропустити важливі події: Великдень, День працівника слідчих органів, Всесвітній день здоров’я або Міжнародний день пам’яті жeртв радіаційних аварій і катастроф.