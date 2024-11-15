Всім українським водіям приготуватися: в ПДР можуть з'явитися нові штрафи, які не оминуть нікого

Група народних депутатів підготувала для водіїв великі зміни. Було зареєстровано законопроєкт, який допоможе боротися з проїздом водіями пішохідних переходів, обгонів на жовтий сигнал тощо.

Пропонується всіх водіїв, які тричі порушили відповідне правило, позбавляти права на керування авто до 1 року. Однак, в законопроєкті № 12 172 додатково прописали й норму, що за "малозначного порушення" права не відбиратимуть.

Отже, народні депутати хочуть доповнити статтю 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення новою нормою (вона передбачає підвищення штрафу за повторне порушення правил дорожнього руху). Якщо водій порушує правила проїзду пішохідним переходом, перехрестями чи обгону на жовтий сигнал світлофора, а також не надає переваги пішохідам на нерегульованих переходах, і був при цьому вже оштрафований за це саме правопорушення протягом року, то він може отримати штраф у розмірі 60 неоподаткованих мінімумів доходів (а це 1020 гривень).

В разі, коли водія протягом одного року штрафували за однакові правопорушення вже двічі, пропонується збільшити штраф до 2550 гривень та позбавити його водійських прав на термін від 6 місяців до одного року.

До того ж, неможливо буде вже обмежитися лише усним попередженням — згідно зі змінами до статті 22 КУпАП. Розгляд випадків повторних правопорушень падає на плечі Національної поліції та військової інспекції безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку ЗСУ. Протоколи ж складатимуть посадові особи цих органів. Справи розглядатимуть в суді.

Як зазначають автори законопроєкту, лише за 2022 рік в Україні було виявлено (після проведення аналізу міжнародних досліджень та національних практик країн ЄС громадською організацією), що в нашій країні інструменти впливу на водіїв, що порушують кілька разів, розвинуті недостатньо. Саме тому слід переглянути підхід до цього і посилити відповідальність.

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