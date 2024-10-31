Всім водіям важливо знати: що означає наліпка під капотом у вигляді фари з відсотками

Багато водіїв, мабуть, звертали увагу на наліпку під капотом із зображенням фари та відсотковими цифрами. Проте мало хто замислювався, що вона означає.

Навіть у посібнику з експлуатації автомобіля не завжди знайдеться інформація про призначення цієї наліпки, хоча вона може бути корисною для водіїв.

На наліпці вказаний параметр, який в офіційній документації називають "зниження променя головних фар". Це зниження означає, що верхня межа світлового пучка стає нижчою в міру того, як автомобіль віддаляється від об’єкта. Цей показник допомагає правильно врахувати зміну висоти світла залежно від типу оптики автомобіля.

Для прикладу, якщо на наліпці зазначено 1,3%, то при віддаленні на метр світловий пучок опуститься на 13 см нижче рівня фар. Використовуючи таку формулу, можна обчислити зниження променя на будь-якій відстані: на 5 метрах — 65 см, на 10 метрах — 130 см.

Наліпка під капотом автомобіля 1,3% / Фото: Фото з відкритих джерел

Ця інформація, без сумніву, цікава, але навіщо вона потрібна звичайному автовласнику? Насправді цей параметр дуже важливий, оскільки допомагає правильно налаштувати фари. Якщо фари спрямовані занадто високо, вони можуть засліплювати зустрічних водіїв, а якщо занадто низько — обмежуватимуть видимість.

Знаючи показник зниження променя, можна самостійно перевірити налаштування фар без спеціального обладнання. Для цього потрібно знайти рівний майданчик перед стіною, виміряти відстань від автомобіля до стіни, розрахувати необхідне зниження за формулою та перевірити, чи відповідає реальний результат. При потребі можна відразу відрегулювати фари.

Зауважте, що вимірювання проводяться з порожнім автомобілем та в найвищому положенні коректора фар, адже він компенсує просідання задньої частини авто при завантаженні. Коли задня частина опускається, світловий пучок підіймається, і його можна знизити за допомогою коректора.